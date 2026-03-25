Permiten ingreso a 35 militares de EUA para capacitar a mexicanos

La Comisión de Marina del Senado avaló el ingreso temporal de 35 elementos de las fuerzas armadas de Estados Unidos que participarán en un esquema de adiestramiento enfocado en la seguridad de la Copa Mundial FIFA 2026, en una ruta de preparación que busca afinar la reacción ante contingencias y reforzar la coordinación operativa en las ciudades sede del torneo.

El dictamen, que todavía debe ser turnado al pleno para su votación, autoriza la participación de personal militar estadunidense en el evento SOF-32, denominado Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial FIFA 2026, así como en el ejercicio VITAL ARCHER, programados entre el 3 de abril y el 1 de mayo.

La capacitación estará dirigida a personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México, a integrantes de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Fuerza de Tarea Copa Mundial de Futbol 2026 y a personal de la Agencia Federal de Aviación Civil.

El objetivo es fortalecer la preparación de las fuerzas mexicanas ante posibles escenarios de riesgo durante la justa internacional, ensayar capacidades de respuesta y elevar la interoperabilidad entre unidades navales y primeros respondientes.

Como parte de estas actividades, los militares de Estados Unidos ingresarán con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de ese país.

Del total autorizado, cuatro pertenecen al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército, 23 al Equipo 8 Navy Seal, dos al Equipo de Desactivación de Artefactos Explosivos de la Armada y seis a la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos.

El calendario previsto establece que las actividades de SOF-32 se desarrollarán del 6 al 30 de abril y el ejercicio VITAL ARCHER del 13 al 15 del mismo mes.

Las sedes contempladas abarcan el aeropuerto de Toluca y la Unidad Naval de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México, del 6 al 17 de abril; posteriormente, del 18 al 23 de abril, las maniobras se trasladarán a la terminal aérea de la Ciudad de México; y del 24 al 28 tendrán lugar en instalaciones del edificio sede de la Secretaría de Marina en la capital del país.

El presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, sostuvo que este tipo de adiestramiento en territorio nacional resulta relevante para garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad a visitantes nacionales e internacionales en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos del Mundial 2026.

Los elementos de las fuerzas armadas norteamericanas permanecerán 36 días en territorio mexicano y tendrán como tarea central impartir capacitación a tropas mexicanas, en un despliegue que coloca al Mundial como eje de coordinación binacional en materia de seguridad, respuesta táctica y protección de infraestructura estratégica.

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