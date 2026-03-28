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Nacional

México se suma a protestas 'No Kings' contra Trump

Manifestantes marchan en la capital mexicana en rechazo a las políticas migratorias de Donald Trump y denuncian presuntos abusos del ICE

  • 28
  • Marzo
    2026

Decenas de personas se movilizaron este sábado en la capital del país para sumarse a la tercera jornada internacional de protestas del movimiento “No Kings” (No reyes), una serie de manifestaciones que se desarrollan principalmente en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump y sus políticas migratorias.

Los contingentes, integrados por ciudadanos mexicanos y estadounidenses, comenzaron a reunirse desde las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, uno de los puntos emblemáticos para la protesta social en la capital, desde donde partieron en marcha hacia el Palacio de Bellas Artes.

Consignas contra el racismo y el autoritarismo

Durante la movilización, los asistentes portaron banderas de México y Estados Unidos, además de pancartas con mensajes en inglés y español.

Entre las consignas más repetidas destacó “Fuera racismo, fuera Trump”, en referencia a lo que consideran políticas discriminatorias hacia la comunidad migrante.

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La protesta se centró en denunciar presuntos abusos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como en rechazar lo que los manifestantes califican como un giro autoritario en el segundo mandato del mandatario estadounidense.

De acuerdo con los organizadores, las manifestaciones también buscan visibilizar el impacto de las políticas migratorias más estrictas implementadas recientemente.

Señalan que más de 177 mil mexicanos han sido detenidos, y al menos 14 han fallecido mientras se encontraban bajo custodia de autoridades migratorias.

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Asimismo, se hizo referencia a operativos realizados en enero en Estados Unidos, en los que habrían muerto dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota, lo que ha intensificado las críticas contra las acciones del ICE.

Movilización global

La jornada de protestas “No Kings” se desarrolla de manera simultánea en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3 mil 300 concentraciones en los 50 estados del país.

Las manifestaciones no solo rechazan las políticas migratorias, sino que también denuncian lo que consideran un avance del autoritarismo en la administración de Donald Trump.

A pesar de ello, los manifestantes continuaron su recorrido hacia el centro histórico, en una jornada que reflejó la conexión entre las luchas migrantes en Estados Unidos y la solidaridad expresada desde territorio mexicano.

La protesta concluye como parte de un movimiento transnacional que busca poner en el centro del debate público temas como la migración, los derechos humanos y el papel de los gobiernos frente a las comunidades más vulnerables.


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