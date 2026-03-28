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Nacional

Presenta Sheinbaum Plan Frijol, para autosuficiencia alimentaria

La Jefa del Ejecutivo Federal reconoció el esfuerzo de la entidad y anunció medidas adicionales para proteger la economía de las familias campesinas

  • 28
  • Marzo
    2026

En un evento histórico para el campo mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que México ha logrado alcanzar la autosuficiencia alimentaria en frijol. Este hito, impulsado primordialmente por los productores de Zacatecas, se consolidó tras duplicar el número de beneficiarios del programa Acopio para el Bienestar, que este año pasó de 40 mil a más de 96,000 productores.

Durante la inauguración de la Planta Embolsadora de Frijol "Beatriz González Ortega", la Jefa del Ejecutivo Federal reconoció el esfuerzo de la entidad y anunció medidas adicionales para proteger la economía de las familias campesinas ante la caída de los precios en el mercado.

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Refuerzo al Precio de Garantía

Ante las denuncias de productores sobre pagos de apenas 7 pesos por kilo en el mercado abierto, la Presidenta anunció una ampliación del programa de apoyo.

"Ya me puse de acuerdo con María Luisa Albores (Alimentación para el Bienestar) y con el gobernador David Monreal; la próxima semana tendremos una reunión de evaluación presupuestal con la Secretaría de Agricultura para determinar el nuevo precio de garantía y la ampliación del apoyo", puntualizó Sheinbaum.

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Infraestructura y Valor Agregado

La nueva planta embolsadora, nombrada en honor a la educadora zacatecana que auxilió a los heridos en la Batalla de Zacatecas, permitirá procesar más de 1,400 toneladas mensuales.

La directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, detalló las capacidades de la instalación, limpieza, despedrado, pulido y embolsado. El producto de frijol negro y pinto utilizado se comercializará en presentaciones de 1 y 25 kilos con el sello "Zacatecas cosecha nuestra tierra" directamente en las Tiendas del Bienestar.

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Metas superadas en producción

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, destacó que la meta de un millón de toneladas establecida para 2024 fue superada en 2025, alcanzando un registro de un millón 200,00 toneladas.

Además, se informó que el Plan de Autosuficiencia atenderá a más de 110 mil pequeños productores en Zacatecas, Durango y Nayarit. Específicamente en Zacatecas, 18 mil productores recibirán semillas para el bienestar, con el objetivo de elevar la producción hasta en un 42%.

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Promoción al consumo nacional

Finalmente, la Presidenta anunció el inicio de una campaña nacional para incentivar el consumo de este grano, calificándolo como un "alimento bendito" por su alto contenido de proteína. En un tono de reafirmación soberana, y acompañada por los aplausos de los productores, Sheinbaum recordó la relación de socios con EUA, pero subrayó con firmeza: "El Golfo de México se llama: Golfo de México".


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