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Nuevo León

Arranca operativo en La Huasteca por temporada vacacional

La estrategia, impulsada por el alcalde Jesús Nava, contempla la instalación de tres filtros de vigilancia: uno en el acceso principal y dos más al interior

  • 28
  • Marzo
    2026

Con el objetivo de garantizar una temporada vacacional segura, el Gobierno de Santa Catarina puso en marcha el operativo “Seguridad en la Huasteca”, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Municipal y Movilidad.

La estrategia, impulsada por el alcalde Jesús Nava, contempla la instalación de tres filtros de vigilancia: uno en el acceso principal y dos más al interior de La Huasteca. 

En estos puntos, elementos del grupo Jaguares brindan orientación y asistencia a los visitantes que acuden a este parque natural.

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De manera complementaria, policías de Proximidad y personal de Protección Civil mantienen recorridos constantes en la zona, con el fin de prevenir incidentes tanto entre turistas como entre quienes habitan en el área.

Como parte del operativo, las autoridades también reforzaron los rondines al interior del parque y distribuyen folletos informativos con recomendaciones dirigidas a deportistas y visitantes, además de acciones preventivas para evitar incendios forestales.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o emergencia a través del C4 al número 81 8676 1908, así como al 911.

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