Presenta Sheinbaum comité de especialistas para evaluar fracking

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la conformación de un grupo de especialistas de alto nivel para analizar la viabilidad del uso de la técnica de fracking en México, en un intento por fortalecer la soberanía energética del país sin dejar de lado el desarrollo de energías limpias.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la decisión responde a la necesidad de reducir la dependencia del gas natural importado, principalmente desde Estados Unidos, que actualmente representa cerca del 75% del consumo nacional.

“Estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país, que nos puedan dar una orientación en este sentido, porque han venido trabajando sobre estos temas”, señaló.

Un comité académico multidisciplinario

El equipo estará integrado por investigadores de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León, además del Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Entre los perfiles convocados destacan académicos, ingenieros y especialistas en geociencias, tratamiento de agua y energía, así como integrantes del gabinete federal vinculados al sector energético.

Cabe señalar que entre los especialistas convocados destacan:

Leonardo Lomelí: rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El director del Instituto Politécnico Nacional, Tomás Huerta.

Gustavo Pacheco: rector de la Univesidad Autónoma Metropolitana.

Doctor Carlos Herralde Monreal, especialista en fracking.

Jesús Humberto Romo: ingeniero Químico Industrial.

Samuel Alejandro Lozano: ingeniero Químico.

Doctora Blanca Jiménez, embajadora en Francia, especialista en temas de Agua.

Rosa María Hernández: maestra en Ciencias del IPN.

Helena Centeno: ingeniera Geóloga de la UNAM.

José Alberto Morquecho: maestro en Ciencias del IPN.

Luis Fernando Camacho: doctor en Geociencias, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Asimismo, participan integrantes del gabinete energético como:

Víctor Rodríguez: director de Petróleos Mexicanos.

La secretaria de Energía, Luz Elena González.

Emilia Calleja: titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Rosaura Ruiz: titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación de México.

Sheinbaum detalló que el grupo tendrá un plazo inicial de dos meses para presentar una primera evaluación técnica.

“La idea es que se pongan de acuerdo, vean qué hay que investigar adicionalmente y que en dos meses nos puedan dar una primera orientación”, indicó.

Soberanía energética, el eje del análisis

La mandataria subrayó que el principal objetivo de esta evaluación es fortalecer la soberanía energética del país, en un contexto internacional donde el acceso a los recursos energéticos ha cobrado relevancia estratégica.

“Dependemos en un 75 por ciento del gas natural que viene de Estados Unidos… entonces tenemos que ver por nuestra soberanía energética”, sostuvo.

Asimismo, explicó que México ya consume gas no convencional producido en territorio estadounidense, lo que abre el debate sobre la posibilidad de aprovechar recursos similares dentro del país.

Fracking bajo condiciones ambientales estrictas

Pese a ello, Sheinbaum reconoció los impactos ambientales asociados a esta técnica y aseguró que cualquier decisión estará sujeta a estrictos criterios científicos y sociales.

“El objetivo es saber bajo qué condiciones es factible o no es factible explotar el gas no convencional en nuestro país y en dónde sí y en dónde no”, puntualizó.

También destacó avances tecnológicos que podrían mitigar los efectos negativos del fracking, como el uso de químicos biodegradables y sistemas de reciclaje de agua.

Además, la jefa del Ejecutivo dejó en claro que, en caso de que el comité determine la viabilidad del fracking en ciertas regiones, la decisión final incluirá la participación de las comunidades.

“Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad… será una decisión colectiva”, afirmó.

Explicó que se realizarán consultas, mesas de diálogo y procesos informativos para garantizar que la población esté plenamente involucrada.

Energías renovables siguen siendo prioridad

Sheinbaum reiteró que el fracking no sustituye la apuesta del gobierno por energías limpias, las cuales continúan siendo el eje central del Plan Nacional de Energía.

“Las tecnologías más importantes que estamos desarrollando son las fuentes renovables… vamos a pasar al 40 por ciento de generación de energías renovables al 2030”, señaló.

Añadió que el país también avanza en proyectos de almacenamiento energético, hidrógeno verde y combinación de fuentes como la solar e hidráulica.

La titular del Poder Ejecutivo Federal calificó este ejercicio como inédito al integrar directamente a la academia en la toma de decisiones públicas en materia energética.

“Es un ejercicio inédito en nuestro país… incorporar a la academia para tomar la mejor decisión posible para el futuro de México”, concluyó.

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