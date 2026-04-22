Presenta Sheinbaum Plan Nacional de Salud Mental para jóvenes

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Psicológica, denominada “El ABC de las Emociones”, con el objetivo de atender factores de riesgo entre adolescentes y jóvenes en México.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria subrayó que el programa tiene un enfoque preventivo y comunitario, con especial énfasis en el entorno escolar.

“Nuestro objetivo es fomentar los valores espirituales y atender a los jóvenes que tienen algún problema, que sienten que requieren atención”, expresó.

Alertan por cifras de malestar psicológico

El secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió que los datos actuales reflejan un panorama preocupante entre la población juvenil.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), el 10% de los adolescentes de entre 12 y 17 años presenta malestar psicológico; el 3.3% ha tenido ideas suicidas; el 18% ha vivido violencia y el 4.7% reporta consumo de drogas.

Ante dicho escenario, el funcionario explicó que la estrategia se sustenta en cuatro ejes: prevención temprana, enfoque escolar y comunitario, atención diferenciada y promoción del autocuidado y el deporte.

Escuelas, eje central del programa

Uno de los pilares del plan será la intervención directa en escuelas de nivel secundaria y bachillerato.

“¿Dónde vamos a encontrar a esos jóvenes? Principalmente en las escuelas”, señaló Sheinbaum.

En este sentido, la Secretaría de Educación Pública implementará actividades semanales enfocadas en salud emocional, además de distribuir cerca de 20 millones de guías dirigidas a estudiantes, docentes y padres de familia.

Estas herramientas abordarán temas como manejo de emociones, autocuidado y uso responsable de redes sociales.

La coordinadora Mariana Pérez Gay explicó que la estrategia incluye campañas masivas de sensibilización, brigadas comunitarias y atención directa a jóvenes.

“Sentirse mal no siempre pasa de repente, a veces esa acumulación de emociones puede llevar a problemas”, advirtió.

Entre las acciones destaca el fortalecimiento de la Línea de la Vida, que ofrecerá atención telefónica y por mensajería las 24 horas, así como la presencia de profesionales de la salud en escuelas.

Sheinbaum detalló que cerca de dos mil especialistas serán capacitados para brindar acompañamiento directo.

El programa también contempla la integración de madres y padres de familia mediante asambleas informativas y actividades escolares.

“Es un programa que no sólo es del gobierno a los jóvenes, sino es de la sociedad”, afirmó la mandataria.

Por su parte, la subsecretaria Tania Rodríguez Mora destacó que el reto es abrir espacios de diálogo tanto en el hogar como en las aulas.

Autoridades coincidieron en que el impacto de la pandemia y el uso intensivo de redes sociales han incrementado los niveles de ansiedad, depresión y estrés entre adolescentes.

Por ello, el plan incluye actividades recreativas, culturales y deportivas, así como el fortalecimiento de centros comunitarios y servicios especializados en salud mental.

Sheinbaum enfatizó que la estrategia busca construir una red de apoyo amplia que involucre a instituciones, familias y jóvenes.

“Cuidarnos es un acto colectivo”, concluyó.

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