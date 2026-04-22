Recibirá Sheinbaum a gobernadora de Chihuahua por agentes de CIA

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sostendrá un encuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para esclarecer la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente vehicular, presuntamente tras participar en un operativo contra el crimen organizado.

“Sí vamos a hablar con ella… siempre es necesario el diálogo y la comunicación”, declaró durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

La mandataria agregó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ya estableció contacto previo con la gobernadora para abordar el tema.

De acuerdo con la información preliminar del Gobierno federal, los agentes extranjeros habrían participado en una acción para desmantelar un laboratorio de drogas en coordinación con autoridades estatales.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que la Secretaría de la Defensa Nacional no tenía conocimiento de la presencia de personal extranjero en dicho operativo.

“La Defensa no sabía que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos… sino que había extranjeros participando en este operativo”, afirmó.

“No puede haber agentes en campo”

La jefa del Ejecutivo fue enfática al reiterar la postura de su gobierno respecto a la participación de agencias extranjeras en territorio nacional.

“Nosotros no aceptamos la participación en campo en los operativos… tenemos otras formas de colaboración y cooperación”, sostuvo. En ese sentido, remarcó: “No puede haber gente de Estados Unidos trabajando en campo, eso es claro”.

Además, explicó que cualquier tipo de colaboración en materia de seguridad debe estar autorizada por el Gobierno federal, particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Posible violación a la Ley de Seguridad Nacional

Advirtió que, de confirmarse la participación directa de agentes estadounidenses en el operativo, podría configurarse una violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

“Sí vendría un extrañamiento… y una solicitud de que esto no sea así, y de que cualquier actividad que realicen agencias de Estados Unidos en nuestro territorio tiene que ceñirse a la ley”, expresó.

Asimismo, indicó que hasta el momento no existe evidencia de que se hayan emitido los permisos correspondientes para la presencia de estos agentes.

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Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República será la encargada de determinar si hubo irregularidades en el caso, así como de precisar la identidad y funciones de los agentes involucrados.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran”, señaló.

De manera paralela, el gobierno federal solicitará información tanto a las autoridades estatales como a la embajada de Estados Unidos en México.

Contacto con Estados Unidos

La titular del Poder Ejecutivo Federal reveló que, tras el incidente, sostuvo un breve intercambio con el embajador estadounidense, Ronald Johnson, centrado en expresar condolencias por el fallecimiento de los agentes.

“Sólo nos dimos condolencias… después se va a acercar el secretario de Seguridad y el gabinete para platicar con él”, explicó.

Añadió que posteriormente se prevé un diálogo más amplio para esclarecer los hechos.

Exigen transparencia a Chihuahua

Sheinbaum reiteró el llamado al gobierno de Chihuahua para que proporcione información clara sobre la posible colaboración con agentes extranjeros.

“El caso sale del ámbito de la coordinación que se tiene hasta ahora… tendrían que pedirse explicaciones”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que cualquier presencia de personal extranjero en México debe estar plenamente regulada y autorizada por el gobierno federal.

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