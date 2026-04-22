FGR indaga incendio en bodega federal en Zacatecas: Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el incendio registrado en instalaciones de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, luego de que el inmueble resultara destruido.

Durante la conferencia matutina, explicó que al tratarse de una instalación federal corresponde a la autoridad ministerial federal encabezar las indagatorias y esclarecer los hechos.

Lee la nota completa: Queman almacenes de Bienestar en Zacatecas tras protesta

La mandataria indicó que aún no se puede determinar si el siniestro fue intencional o consecuencia indirecta de las protestas que se desarrollaban en el lugar.

“No sabemos si fue que había una quema de llantas y la propia quema alcanzó la bodega o si quemaron directamente la bodega; en un caso hay una intención y en otro caso no hay una intención”, explicó.

En ese sentido, dejó claro que, de comprobarse una acción deliberada, habrá consecuencias legales: “En caso de que haya una intencionalidad, pues necesariamente tiene que hacerse la investigación”.

🔥Un voraz incendio consumió almacenes donde se resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural en Zacatecas, hecho que presuntamente habría sido provocado por líderes locales.



Un grupo de productores de frijol se presentó en los almacenes central y rural de Alimentación… pic.twitter.com/3mgZRM4iW1 — El Horizonte (@ElHorizontemx) April 22, 2026

Protestas de frijoleros, en el contexto del incendio

El incendio ocurrió la tarde-noche del martes en el complejo administrativo y de bodegas ubicado en la capital de Zacatecas, inmueble que anteriormente funcionó como sede nacional de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

En la zona se encontraban productores de frijol que mantenían protestas por inconformidades relacionadas con el programa de acopio, lo que incluyó la quema de llantas, según reportes de autoridades.

Gobierno defiende apoyo al campo

Frente a las protestas, la jefa del Ejecutivo aseguró que su gobierno ha atendido las demandas de los productores zacatecanos, particularmente en lo referente al precio del frijol.

“Cuando fui a Zacatecas, se manifestaron varios campesinos pidiendo que se ampliara el programa de acopio del frijol… lo revisamos aquí y, a partir de los recursos disponibles, se amplió el programa”, explicó.

Añadió que, aunque el precio final fue menor al inicialmente planteado, la mayoría de los productores aceptó las nuevas condiciones.

Incrementa compra y producción de frijol

La mandataria destacó que, mediante el esquema de precios de garantía, el gobierno federal duplicó la compra de frijol en Zacatecas respecto al año anterior.

“Este año se compró el doble de frijol respecto al año pasado”, afirmó. Asimismo, reconoció el impacto del mercado en el campo: “A pesar de que el precio del frijol bajó muchísimo, igual que el precio del maíz, buscamos la mejor manera de atender a los productores”.

A nivel nacional, agregó, la producción del grano aumentó en aproximadamente 300 mil toneladas durante el último año.

Sheinbaum subrayó que Zacatecas es una de las entidades prioritarias dentro del programa de Soberanía Alimentaria para el frijol, junto con Nayarit y Durango.

Detalló que esta estrategia incluye entrega de semillas mejoradas, precios de garantía y compra directa a productores, con el objetivo de fortalecer la producción nacional y garantizar ingresos al campo.

Las autoridades federales continúan con las diligencias para determinar las causas del incendio y deslindar responsabilidades.

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