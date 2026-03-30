Presidenta revela donación de $20,000 a Cuba: 'Fue mi decisión'

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que realizó una donación personal de $20 mil pesos para apoyar a Cuba, en medio del contexto de ayuda que México ha enviado recientemente a la isla.

Durante la conferencia matutina, la mandataria fue directa al explicar el origen de los recursos y el carácter de su decisión.

“Doné 20 mil pesos, fue mi decisión”, afirmó, al subrayar que se trata de un aporte voluntario hecho con dinero propio.

Aclara que no es recurso público

Sheinbaum marcó distancia entre su acción personal y las políticas del gobierno federal, al insistir en que su contribución no tiene relación con su cargo ni con fondos públicos.

“Es una aportación personal que no tiene que ver con el ejercicio del gobierno”, puntualizó, en respuesta a cuestionamientos sobre el origen y alcance de este tipo de apoyos.

Enfatizó que su responsabilidad institucional se mantiene enfocada en el país, por lo que esta decisión no interfiere con sus funciones como titular del Ejecutivo.

Diferencia entre ayuda y política exterior

En su mensaje, Sheinbaum también buscó evitar interpretaciones sobre posibles vínculos entre su donación y los acuerdos entre México y Cuba.

Explicó que existe una diferencia clara entre los apoyos humanitarios, como el que ella realizó, y las relaciones comerciales o energéticas entre ambos países.

“Responde a una convicción personal”, sostuvo, al tiempo que reiteró que este tipo de acciones forman parte de decisiones individuales y no de estrategias gubernamentales.

Cabe señalar que el anuncio se da en un momento en que México ha mantenido una política activa de respaldo a Cuba, con el envío de insumos y cooperación en distintos ámbitos.

Sin embargo, la mandataria insistió en que su aportación debe entenderse en el plano personal y como un gesto de solidaridad.

Además, recordó que México ha sostenido históricamente una postura de apoyo a otras naciones en situaciones de crisis, especialmente en América Latina.

En ese sentido, señaló que la ayuda humanitaria responde a principios de cooperación entre pueblos, más allá de intereses políticos o económicos.

“Son decisiones voluntarias”, reiteró, al dejar claro que este tipo de contribuciones dependen de cada persona y no implican una obligación institucional.

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