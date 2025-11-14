Prevé México alza salarial y jornada de 40 horas en 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que su gobierno impulsará dos cambios clave para los trabajadores mexicanos, un nuevo aumento al salario mínimo en 2026 y la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Durante su conferencia matutina del 14 de noviembre de 2025, la mandataria explicó que su administración trabaja con empresarios y sindicatos para definir la ruta de implementación de la semana laboral reducida.

“Estamos buscando que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas”, señaló.

Sheinbaum reiteró que su gobierno respalda la reforma laboral, que lleva meses en discusión en el Congreso, y adelantó que la propuesta final podría estar lista antes de que termine noviembre.

Salario mínimo tendrá nuevo aumento en 2026

La presidenta también anunció que el país se prepara para otro incremento al salario mínimo a partir del próximo año.

“Ya viene muy pronto el aumento salarial o del salario mínimo en 2026”, afirmó.

Con este ajuste, la administración federal busca continuar con la política de recuperación del poder adquisitivo, una de las prioridades económicas heredadas del sexenio anterior.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que la reducción de la jornada laboral cuenta con el apoyo pleno del Ejecutivo.

“Estamos de acuerdo con las 40 horas”, dijo, al destacar que se ha avanzado en mesas técnicas para que la medida sea viable sin afectar la productividad ni el empleo.

