Suspenden contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se suspende la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, ante los altos niveles de contaminación registrados.

Esto se estableció con el fin de disminuir la exposición al aire contaminado y el riesgo a la salud de los ciudadanos, así como para reducir la emisión de contaminantes.

A través de redes sociales, la Secretaría de Medio Ambiente reposteó el anuncio de la Comisión, donde se anuncia la suspensión de la fase en el Valle de México.

Ambas dependencias, en conjunto con las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México instaron a la población a mantenerse atentas a las condiciones ambientales y su evolución durante las próximas horas.

Atribuyen suspensión a incremento de viento

De acuerdo con las autoridades, la evolución de las condiciones meteorológicas para el Valle de México mejoró por la disminución de la estabilidad atmosférica y el incremento del viento registrado desde las 16:00 horas.

Esto ayudó a reducir los niveles de ozono de manera continúa. Sin embargo, el pronóstico indica que para las próximas horas se cuente con un sistema de alta presión.

