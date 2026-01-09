Podcast
Cae_Escorpion_cateos_simultaneos_CDMX_76574b7743
Nacional

Cae 'El Escorpión' durante cateos simultáneos en CDMX

Este hombre es considerado líder del grupo delictivo y se le relaciona con delitos de alto impacto como distribución de drogas y homicidio

  • 09
  • Enero
    2026

Elementos de la Secretaría de Seguridad informó sobre la detención de seis integrantes de un grupo delictivo, incluido Agustín Octavio "N", alias "El Escorpión" y Juan Daniel "N", presuntos líderes criminales con operaciones en Ciudad de México.

A través de un operativo conjunto, el líder delictivo "El Escorpión" fue encontrado dentro de un domicilio utilizado aparentemente como punto de venta de droga.

En este despliegue se contó con la captura de otras cuatro personas identificadas como: Alberto "N", de 30 años; Fernanda "N", de 28 años; Maricela, de 5 años; y Alondra Rubí, de 21 años.

Además se les aseguró diversas dosis de drogas, incluidas aquellas con características similares a la marihuana, cristal y cocaína.

Cae-Escorpion-CDMX.jpg

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho compartió un video en el que se muestra parte de lo sucedido en la captura de aparentes delincuentes.

¿Quién es "El Escorpión"?

Agustín Octavio "N" aparentemente fungía como líder de una facción del Cártel de Tláhuac, acusada de la invasión de predios y delitos relacionados con el narcomenudeo, así como venta y distribución de narcóticos, robo, despojo y homicidio

De acuerdo con autoridades, este hombre fue detenido en 2022, sin embargo, salió libre. En dicha detención se le incautaron alrededor de 1,000 dosis de presunta droga.

Segundo operativo: detención de aparente narcomenudista

Elementos de seguridad también llevaron a cabo un segundo despliegue, el cual dio como resultado la detención de un miembro de la célula delictiva con operaciones en la Alcaldía Iztacalco

Este hombre fue vinculado a la venta de presuntas drogas en las inmediaciones de una escuela.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Ciudad de México, quienes serán los encargados de llevar las indagatorias pertienentes.

 

 


Comentarios

Etiquetas:
