escena_eugenio_derbez_mr_beast_3f698a69cf
Escena

Eugenio Derbez se suma al reto de MrBeast y se roba los focos

El actor mexicano brilló en el video de los 'Beast Games 2' con guiños a 'Drake & Josh' y momentos virales junto a 5 Seconds of Summer

  • 07
  • Enero
    2026

La participación de Eugenio Derbez en uno de los nuevos proyectos de MrBeast se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados en redes sociales.

El actor y productor mexicano apareció en el video especial "Beast Games 2", una competencia que reúne a celebridades internacionales en una serie de retos, y su presencia no pasó desapercibida, especialmente por los cruces inesperados que protagonizó.

Derbez ya había adelantado su incursión en el universo de MrBeast, pero el contenido terminó superando las expectativas al combinar nostalgia, comedia y colaboraciones poco comunes.

Josh Peck y un guiño directo a 'Drake & Josh'

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el encuentro entre Eugenio Derbez y Josh Peck.

Ambos recrearon una escena icónica de la serie "Drake & Josh", específicamente del episodio “La casa del árbol”, en el que los personajes quedan atrapados tras descubrir que la puerta estaba dibujada.

La imagen, compartida por Josh Peck en Instagram, muestra a ambos actores con trajes azules similares a los utilizados en los retos de MrBeast, dejando clara la intención de rendir homenaje a la serie.

La publicación incluyó la frase: “Josh: ¿Y la puerta, Eugenio? Eugenio: ¡La culpa no es mía, yo solo seguía órdenes!”, lo que detonó una avalancha de reacciones y memes.

Los comentarios celebraron el cruce generacional y cultural, con referencias a "La Familia P. Luche" y bromas sobre un “multiverso” televisivo que unió a Ludovico Peluche con Josh Nichols.

Eugenio Derbez y 5 Seconds of Summer

Otro de los momentos virales involucró a Derbez junto a la banda 5 Seconds of Summer.

En una imagen publicada por el propio actor se le ve sobre un escenario acompañado por los integrantes de 5SOS, incluso tocando junto a ellos.

La escena provocó reacciones de sorpresa y humor entre los seguidores, quienes llenaron la publicación con comentarios sobre lo improbable de la colaboración y bromas acerca de Eugenio como “el quinto integrante” de la banda.

¿Qué es Beast Games 2 y cuándo se estrena?

Beast Games 2 es la segunda entrega de los retos organizados por MrBeast, creador de contenido conocido por sus producciones a gran escala. En esta edición, 30 celebridades de distintos ámbitos compiten en pruebas diseñadas para entretenimiento masivo, con un premio de un millón de dólares destinado a causas benéficas.

El video especial se estrenó este miércoles 7 de enero y se espera que alcance millones de reproducciones en pocas horas, siguiendo la tendencia habitual de los contenidos del youtuber.

Algunos de los participantes del evento

Además de Eugenio Derbez, Josh Peck y 5 Seconds of Summer, el elenco incluye a figuras como:

  • Diplo
  • Steve-O
  • Tiffany Haddish
  • Alessia Cara
  • The Chainsmokers
  • Hasan Minhaj
  • Howie Mandel
  • Paris Hilton
  • Matt Rife
  • Selma Blair

Comentarios

