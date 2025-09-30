Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T142648_232_26b561f0ae
Nacional

Prohíben venta de energéticas a menores en México

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas 'energéticas' a menores de edad

  • 30
  • Septiembre
    2025

La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de bebidas “energéticas” a menores de edad, debido a los riesgos que representan para su salud, en especial cuando se combinan con alcohol.

La iniciativa, respaldada de manera unánime con 401 votos a favor, modifica los artículos 215, 216 y 419 de la Ley General de Salud y será turnada al Senado para su análisis. Se incluyó una reserva para que la Secretaría de Salud (Ssa) determine qué sustancias y mezclas se considerarán como “energéticas”.

De acuerdo con la enmienda, estas bebidas contienen ingredientes como cafeína, taurina, glucuronolactona, vitaminas del complejo B y azúcar, entre otros compuestos, y su consumo puede provocar alteraciones en el ritmo cardiaco, presión arterial, sueño y salud emocional, además de riesgo de adicciones.

Durante el debate, que duró poco más de 45 minutos, legisladores de todas las bancadas coincidieron en la necesidad de proteger la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a los efectos de estos productos.

El diputado Emiliano Álvarez López (Morena) subrayó que el interés superior de la niñez obliga a poner su bienestar por encima de los intereses comerciales. Por su parte, la priista Abigail Arredondo advirtió que más del 43% de los consumidores de energéticas reconocen mezclarlas con alcohol, lo que puede derivar en consecuencias fatales.

La reforma establece que los establecimientos deberán verificar la mayoría de edad mediante una identificación oficial y que la Ssa, junto con autoridades educativas, desarrollará campañas informativas sobre los riesgos de estas bebidas en menores y poblaciones vulnerables.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
EH_UNA_FOTO_1_918723b94a
Se derrumba parte de un edificio de apartamentos en Nueva York
EH_UNA_FOTO_ebd2e542e3
Pierden glaciares suizos el 3% de su volumen en un año
publicidad

Últimas Noticias

sergio_ramos_multa_5ed0b25e94
Multan a Sergio Ramos por críticas al arbitraje
EH_UNA_FOTO_de11cf3df5
Cierra Oktoberfest por alerta de explosivos en Múnich
EH_UNA_FOTO_1_918723b94a
Se derrumba parte de un edificio de apartamentos en Nueva York
publicidad

Más Vistas

finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
EH_DOS_FOTOS_492fb90fc2
Apps de reparto encarecen la comida hasta en un 100%
publicidad
×