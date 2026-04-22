Propone presidenta a Luisa María Alcalde para Consejería Jurídica

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la renuncia de Esthela Damián a la Consejería Jurídica de la Presidencia, cargo que dejará a partir del próximo 30 de abril.

De acuerdo con la mandataria, la decisión responde a la intención de la funcionaria de participar en el proceso político rumbo a la gubernatura de Guerrero en 2027.

“Hace unos días Esthela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero”, explicó.

Sheinbaum señaló que la separación del cargo era necesaria para evitar conflictos de interés: “Le dije: ‘tienes que dejar la Consejería Jurídica porque no se pueden las dos cosas’”.

Alcalde, la principal propuesta

Ante este escenario, la presidenta reveló que invitó a Luisa María Alcalde, actual dirigente nacional de Morena, a integrarse a su gabinete como titular de la Consejería Jurídica.

“Invité a Luisa María Alcalde a la Consejería Jurídica… considero a Luisa María una extraordinaria abogada y sé que nos va a ayudar, va a contribuir mucho al gobierno de la transformación”, afirmó.

Sheinbaum destacó la trayectoria de Alcalde, quien ha ocupado cargos clave en administraciones anteriores, como la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación.

Experiencia y perfil

La mandataria subrayó que la actual líder partidista cuenta con experiencia en temas jurídicos y legislativos, además de haber participado en procesos relevantes como la Reforma Judicial.

“Ha desempeñado un gran papel al frente de Morena… es una excelente abogada y participó en muchos temas en el gobierno del presidente López Obrador”, sostuvo.

Decisión aún en análisis

Pese a la invitación formal, Sheinbaum indicó que Alcalde aún no ha tomado una decisión definitiva.

“Me dijo ‘déjeme pensarlo’”, reveló.

En caso de que acepte el cargo, Morena deberá iniciar un proceso interno para designar a su nueva dirigencia nacional.

La jefa del Ejecutivo aprovechó para reiterar que su gobierno no impulsa candidaturas ni interviene en decisiones internas de los partidos políticos.

“Yo no tengo candidatos ni candidatas… no es que le esté mandando la presidenta de la República”, enfatizó.

También rechazó versiones sobre una supuesta injerencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador en su administración.

“No hay un teléfono rojo de Palenque a Palacio Nacional… las decisiones del gobierno de México las toma la presidenta y su gabinete”, afirmó.

Además, Sheinbaum subrayó que cualquier cambio en la dirigencia de Morena será definido por el propio partido, en apego a sus procesos internos.

“La decisión de quién vaya a ser el dirigente de Morena también se toma en Morena… no somos el partido de Estado”, dijo.

Asimismo, señaló que, en caso de que otros funcionarios busquen participar en procesos políticos, deberán separarse de sus cargos, reiterando que los programas sociales están blindados.

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