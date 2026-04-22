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Nacional

Claudia Sheinbaum recibe al alto comisionado de Naciones Unidas

El diplomático destacó una "apertura sin precedentes" por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el problema.

  • 22
  • Abril
    2026

Este miércoles 22 de abril, en el cierre de su visita oficial a México, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, calificó la crisis de desapariciones en el país como una "herida abierta" que requiere reparación inmediata.

No obstante, destacó una "apertura sin precedentes" por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar el problema.

Un frente común contra las desapariciones

Durante su conferencia de prensa final, Türk informó que sostuvo una reunión extensa con la mandataria federal, donde se analizó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada. El comisionado subrayó que, a diferencia de otras etapas, el gobierno actual no niega la magnitud del problema.

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"Hemos acordado que la oficina de la ONU trabajará de la mano con el gobierno mexicano para aportar experiencia y pasos concretos de acompañamiento técnico", afirmó Türk.

El funcionario internacional reconoció compromisos clave del Ejecutivo, tales como la actualización del Protocolo Nacional de Búsqueda, disposición al diálogo directo con los colectivos de víctimas y el reconocimiento oficial de 133,360 personas desaparecidas (cifra registrada al 22 de abril).

Reconocimiento a avances sociales y reformas

Más allá de la agenda de seguridad, el Alto Comisionado calificó su visita como "productiva" y elogió diversas políticas públicas impulsadas por el gobierno de Sheinbaum que, a su juicio, constituyen buenas prácticas internacionales:

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  1. Igualdad de género Resaltó la creación de la Secretaría de las Mujeres y la implementación del principio de paridad en los tres niveles del Estado.

  2. Derechos indígenas Calificó como un "paso histórico" la reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

  3. Combate a la pobreza Celebró los indicadores de reducción de la brecha de desigualdad económica en el país.

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El reto de la institucionalidad

Pese al tono optimista sobre la colaboración técnica, Türk hizo un llamado general a fortalecer las instituciones civiles. El diplomático enfatizó la necesidad de blindar a los organismos públicos contra la corrupción para garantizar que los avances legislativos se traduzcan en justicia real para las familias de los desaparecidos.

Esta conferencia marca el fin de las actividades de Türk en territorio mexicano, cumpliendo con el protocolo que será entregado próximamente ante la Asamblea General de la ONU.


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