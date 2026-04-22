Extranjeros que viven en México se sienten 90% seguros: encuesta

Históricamente, México está reconocido como uno de los mejores países del mundo por diversas razones: su riqueza cultural, gastronomía, su clima excelente, sus paisajes y la calidez de su gente.

No por nada, millones de personas de diversas partes del mundo deciden dejar sus países de origen, muchos de ellos del llamado "primer mundo", para residir en el país gracias a las facilidades del trabajo remoto, el cual en otros lados está mucho más acoplado.

Esto provocó que desde hace algunos años muchas ciudades comenzaran a llenarse de extranjeros, quienes encontraron en México el destino perfecto para crecer o vivir los últimos años de su vida.

A raíz de esto, y buscando conocer la percepción de este creciente sector de la población, Mexico Daily News (MDN) realizó una encuesta para conocer su opinión sobre qué tan seguros se sienten en este país, arrojando resultados muy destacables.

De acuerdo con este estudio, 9 de cada 10 residentes extranjeros en México se sienten seguros en el país; esto busca conocer el sentimiento real de la población, pues cada día crece más la percepción de inseguridad en el exterior.

Esto piensan los extranjeros de México

La muestra representativa fue de 773 personas, residentes en 29 de los 32 estados de la República, quienes respondieron varias preguntas a MDN sobre su estancia en suelo mexicano.

De acuerdo con las respuestas, los estados con más residentes son Jalisco, Guanajuato, Baja California, Nayarit, Ciudad de México y Quintana Roo, mientras que los municipios más poblados son San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, Ajijic, Ciudad de México, Guadalajara y Mazatlán.

En números concretos, el 88.97% de los extranjeros residentes en México se sienten "muy seguros", destacando a CDMX como el municipio más seguro de los mencionados.

"Más seguro que otros países"

El 63.71% de los encuestados afirmaron que México, en términos generales, es "más seguro que sus países y ciudades de origen", mientras que el resto dijo que se siente "igual de seguro" que en su patria.

Incluso, cuatro de cada cinco encuestados dijo que no ha sido víctima de un crimen durante su tiempo en México durante los últimos 12 meses. Sin embargo, aquellos que sí sufrieron de un delito, dijeron que lo principal fue robo de sus celulares o cartera; mientras que en menor número se denunció fraude, extorsión, robo de vehículo, agresiones verbales y asalto a mano armada.

Policía, la cuenta pendiente

Aunque la encuesta arrojó buenos números mayormente, la principal área de oportunidad en el país, según los extranjeros, es la Policía, pues calificaron su labor como "promedio", otorgándole puntaje promedio de 3.1 estrellas sobre 5 en cuanto a la percepción de sus labores.

Pese a que el número no es malo, sí refleja que existe un buen margen para mejorar los cuerpos de seguridad.

Este estudio de Mexico Daily News mostró buenos números para el país; sin embargo, se recalca que esto no quiere decir que esta sea la situación real que vive la mayoría de la población, pues únicamente se tomó en cuenta a los extranjeros viviendo en el país, no a grandes masas, y no quiere decir que no exista criminalidad en México.





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