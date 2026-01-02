¿Quién es Ulises Lara? Nuevo titular de Asuntos Relevantes en FGR

Ulises Lara López fue designado como nuevo titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que asumió a partir del 1 de enero, de acuerdo con lo informado por el propio funcionario a través de sus redes sociales.

El nombramiento fue realizado por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, como parte de los ajustes internos que se llevan a cabo en la institución. Lara López se desempeñaba previamente como titular de la Fiscalía federal en el estado de Morelos, responsabilidad que asumió en mayo de 2025.

Nombramiento en la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes

En su mensaje público, Ulises Lara López agradeció la confianza depositada en su persona y señaló que continuará con labores orientadas a la procuración de justicia. La Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes tiene entre sus funciones atender casos de alto impacto y coordinar investigaciones estratégicas dentro del ámbito federal.

El cambio de responsabilidad ocurre tras su paso por la fiscalía federal en Morelos, donde encabezó las tareas ministeriales durante poco más de siete meses, luego de sustituir a Hugo Bello Ocampo.

Les comparto que el día de ayer, la Lic. @ErnestinaGodoy_ ha tenido a bien designarme Titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes. Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia. pic.twitter.com/pinXbBukVA — Ulises Lara López (@UlisesLaraLopez) January 2, 2026

¿Quién es Ulises Lara? Trayectoria académica y formación profesional

Lara López es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), además de contar con una licenciatura en Derecho por el Centro Universitario Cúspide de México.

Su formación incluye un diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco y otro en Políticas y Gestión Pública por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Asimismo, cursó la Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal en la Universidad Carlos III de España, así como una Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM. También cuenta con una Especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

Experiencia dentro de procuración de justicia

En el ámbito institucional, Ulises Lara se desempeñó como vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente fue encargado de despacho de dicha institución durante 2024. Su experiencia en comunicación institucional y coordinación interna formó parte de su trayectoria previa al ámbito federal.

En mayo de 2025 fue designado como titular de la Fiscalía General de la República en Morelos, donde tuvo a su cargo investigaciones federales y coordinación con autoridades estatales.

Reestructuración de la FGR bajo la gestión de Ernestina Godoy

El nombramiento de Lara López se enmarca en la restructuración interna de la FGR impulsada por Ernestina Godoy Ramos. Esta estrategia tiene como eje la coordinación entre la fiscalía federal, las instituciones del gabinete de Seguridad y autoridades estatales y municipales.

Entre los puntos centrales de esta reorganización se encuentra el fortalecimiento de las fiscalías estatales, la creación de fiscalías especializadas y la implementación de un nuevo modelo de investigación e inteligencia, orientado a mejorar la atención de delitos de alto impacto.

La fiscal general también ha señalado la importancia de la formación de cuadros especializados y la sustitución de funcionarios en áreas estratégicas, con el objetivo de consolidar el funcionamiento interno de la institución.

