Nuevo León

Investiga Fiscalía a sucursal de KFC por intoxicación de familia

El Horizonte publicó el pasado 11 de enero que una familia denunció un presunto caso de intoxicación tras consumir pollo adquirido en la sucursal en Solidaridad

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió carpetas de investigación por la intoxicación alimentaria de una familia en Monterrey, luego de que señalaran que fue derivada tras consumir alimentos de la sucursal Solidaridad de la cadena KFC. 

El Horizonte publicó el 11 de enero que una familia en Monterrey denunció un presunto caso de intoxicación alimentaria tras consumir pollo adquirido en la sucursal de KFC ubicada en la zona de Solidaridad a través de una aplicación de reparto.  

familia intoxicada kfc monterrey clausurado.PNG

La afectada, identificada como Emily García, señaló que ella, su esposo y dos de sus hijos presentaron un cuadro severo de vómito, diarrea y fiebre tras consumir los alimentos.  

De acuerdo con García, el pedido realizado el lunes 5 de enero llamó la atención de la familia debido a que las piezas de pollo tenían un aspecto distinto al habitual.  

Según la versión de la afectada, los alimentos parecían recalentados y eran de tamaño reducido, aunque aun así decidieron consumir parte del pedido esa misma noche.  

Fue hasta el día siguiente, martes 6 de enero, que comenzaron a presentarse los primeros síntomas, incluyendo vómito y diarrea, afectando tanto a los adultos como a los menores; estos últimos fueron internados en el Hospital Metropolitano.


