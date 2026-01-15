Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_15_at_1_11_58_AM_358636bd03
Tamaulipas

Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción

En la etapa inicial participaron 19 personas que acreditaron los requisitos legales y se presentaron a entrevistas ante el Congreso

  • 15
  • Enero
    2026

El Congreso de Tamaulipas avanzó en el proceso para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al definir a los tres aspirantes que continúan en la etapa final del procedimiento.

La selección se realizó mediante votación secreta de las y los diputados locales, conforme a lo establecido en la convocatoria emitida por el Poder Legislativo. Tras este ejercicio, se determinó que los perfiles elegidos cumplen con los criterios necesarios para seguir en el proceso.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Laura Huerta Valdovinos, informó que los tres finalistas fueron respaldados por la mayoría del Pleno luego de la evaluación legislativa correspondiente.

De acuerdo con los datos oficiales, en la etapa inicial participaron 19 personas que acreditaron los requisitos legales y se presentaron a entrevistas ante el Congreso. Tras el análisis de cada candidatura, únicamente tres aspirantes fueron considerados aptos para avanzar.

Como siguiente paso, las personas seleccionadas deberán someterse a los exámenes de control de confianza, requisito indispensable previo a la designación del o la fiscal anticorrupción.

Huerta Valdovinos explicó que, una vez que el Congreso reciba los resultados de dichas evaluaciones, se convocará a sesión del Pleno para llevar a cabo la elección definitiva de quien encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

¿Quiénes son los finalistas?

Las personas seleccionadas por el Pleno Legislativo son:

•    Andrés Norberto García Repper Favila

WhatsApp Image 2026-01-15 at 1.13.36 AM.jpeg

•    Julieta Elena Martínez Trejo

WhatsApp Image 2026-01-15 at 1.12.25 AM.jpeg

•    Miguel Ángel Doria Ramírez

WhatsApp Image 2026-01-15 at 1.12.59 AM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_aeropuerto_mty_jpg_524f6cb767
Hacen batallar al pasajero OMA y aerolíneas en el AIM
Hallan_personas_no_localizadas_33837839ab
Encuentran 1,379 personas con reporte de 'no localizados'
Whats_App_Image_2026_01_05_at_11_50_51_PM_ee615347e8
Prevén elegir al nuevo fiscal Anticorrupción el 26 de enero
publicidad

Últimas Noticias

tamaulipas_oxxos_7a7a8fe445
Refuerzan seguridad y cadena de tiendas vuelven a operar
inter_entrevista_alberto_pelaez_e8fb87c384
'El derecho internacional y la ONU han fracasado': Alberto Peláez
familia_intoxicada_kfc_monterrey_calusurado_solidaridad_2119f5ff5e
Investiga Fiscalía a sucursal de KFC por intoxicación de familia
publicidad

Más Vistas

nl_samuel_metro_5ed7ffa7d2
Supervisa gobernador estaciones de L4 y L6 del Metro
Cambio_propietario_digital_Nuevo_Leon_5691b7729f
Cambio de propietario de auto será 100% en línea en 2026
EH_DOS_FOTOS_2026_01_13_T141205_816_6a06833bee
Sufre fracturas mujer al caer en plaza comercial de San Pedro
publicidad
×