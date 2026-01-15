Definen a tres finalistas para la Fiscalía Anticorrupción

El Congreso de Tamaulipas avanzó en el proceso para la designación de la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al definir a los tres aspirantes que continúan en la etapa final del procedimiento.

La selección se realizó mediante votación secreta de las y los diputados locales, conforme a lo establecido en la convocatoria emitida por el Poder Legislativo. Tras este ejercicio, se determinó que los perfiles elegidos cumplen con los criterios necesarios para seguir en el proceso.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Laura Huerta Valdovinos, informó que los tres finalistas fueron respaldados por la mayoría del Pleno luego de la evaluación legislativa correspondiente.

De acuerdo con los datos oficiales, en la etapa inicial participaron 19 personas que acreditaron los requisitos legales y se presentaron a entrevistas ante el Congreso. Tras el análisis de cada candidatura, únicamente tres aspirantes fueron considerados aptos para avanzar.

Como siguiente paso, las personas seleccionadas deberán someterse a los exámenes de control de confianza, requisito indispensable previo a la designación del o la fiscal anticorrupción.

Huerta Valdovinos explicó que, una vez que el Congreso reciba los resultados de dichas evaluaciones, se convocará a sesión del Pleno para llevar a cabo la elección definitiva de quien encabezará la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, instancia adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

¿Quiénes son los finalistas?

Las personas seleccionadas por el Pleno Legislativo son:

• Andrés Norberto García Repper Favila

• Julieta Elena Martínez Trejo

• Miguel Ángel Doria Ramírez





