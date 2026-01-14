Podcast
Tamaulipas

DIF Tamaulipas prepara ingreso de persona abandonada en Matamoros

Desde el 17 de diciembre de 2025, se inició la difusión en redes sociales para identificar a la abuelita y determinar si tenía alguna red familiar

  • 14
  • Enero
    2026

El Sistema DIF Tamaulipas ha informado sobre las acciones que se están llevando a cabo en relación con el caso de Nilda Perales Ramos, una persona de la tercera edad que fue abandonada en Matamoros en estado crítico.

Atención médica y diagnóstico

Actualmente, Nilda Perales está recibiendo atención médica para obtener un diagnóstico y determinar si es viable su traslado a la Casa del Adulto Mayor en Ciudad Victoria, donde recibirá atención especializada y seguimiento integral, según lo indicó Astrid Lorena Pazzi Martínez.

Investigación del caso

La Procuradora de la Defensa del Adulto Mayor, del DIF Tamaulipas, señaló que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJET) continúa con la investigación para esclarecer las circunstancias del delito de abandono.

Desde el 17 de diciembre de 2025, se inició la difusión en redes sociales para identificar a la abuelita y determinar si tenía alguna red familiar. Gracias a esto, se logró obtener su nombre y se notificó a la fiscalía sobre su situación el 18 de diciembre.

Colaboración con Derechos Humanos

Pazzi Martínez mencionó que están colaborando con la Comisión de Derechos Humanos del Estado para verificar las condiciones de salud de Nilda en el hospital. Se envió un oficio al director del Hospital “Dr. Alfredo Pumarejo” en Matamoros para conocer el diagnóstico clínico y el pronóstico de la abuelita.

Plan de acción interinstitucional

Se está evaluando un plan de acción interinstitucional para determinar el traslado e ingreso de Nilda Perales Ramos, de 84 años y originaria de Laredo, Texas, a la Casa del Adulto Mayor de la capital del estado. 

La funcionaria confirmó que Nilda cumple con el perfil para ingresar a la Casa Hogar, y están a la espera del diagnóstico clínico para brindarle la atención adecuada.


