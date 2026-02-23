Así cayó 'El Mencho'; Ejército revela cómo fue el operativo

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó la operación desplegada en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el despliegue fue resultado de meses de inteligencia y coordinación internacional.

Durante la conferencia matutina, el mando militar afirmó que el objetivo llevaba décadas bajo seguimiento.

“Desde la década de los noventa comenzó a ser considerado objetivo relevante”, explicó.

Inteligencia y vigilancia previa

De acuerdo con el reporte oficial, el 20 de febrero se detectó a un colaborador cercano del líder criminal que trasladó a una de sus parejas a un complejo de cabañas en Tapalpa.

Un día después se confirmó la presencia del capo en el sitio.

Trevilla Trejo señaló que el rastreo se realizó con intercambio de información del Gabinete de Seguridad y agencias estadounidenses.

“Se realizó el seguimiento a la red de vínculos del Mencho hasta que se dieron las condiciones para planear una operación de su detención”, dijo.

Despliegue militar y enfrentamientos

El 21 de febrero se organizó la fuerza operativa con tres componentes: terrestre, aeromóvil y apoyo aéreo. Participaron Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, apoyadas por seis helicópteros.

Al intentar ejecutar el cerco, el grupo armado respondió con fuego. Según el Ejército, el choque dejó ocho presuntos delincuentes muertos, además del aseguramiento de armas largas, lanzacohetes y vehículos.

“El ataque fue muy violento y el personal militar repelió la agresión”, indicó el secretario.

Tras el primer enfrentamiento, el líder criminal escapó hacia una zona boscosa junto a su círculo cercano. La persecución continuó y derivó en un nuevo intercambio de disparos que obligó a un helicóptero a realizar un aterrizaje de emergencia.

El reporte militar señaló que el objetivo resultó herido junto con dos escoltas y fue evacuado por aire, aunque falleció durante el traslado médico.

En paralelo, fuerzas federales localizaron a un operador logístico identificado como “El Tuli”, quien presuntamente coordinaba bloqueos y ataques; el individuo murió tras un enfrentamiento.

Participación de Estados Unidos

El titular de la Defensa explicó que la colaboración con autoridades estadounidenses fue clave para ubicar al objetivo. Señaló que el intercambio de datos se ha fortalecido, particularmente con el Comando Norte.

“La colaboración con el Gobierno de Estados Unidos se realiza desde hace mucho tiempo, pero en esta administración se ha fortalecido mucho la relación con el Comando Norte; ha habido intercambio de información, un flujo importante de datos”, dijo.

Agregó que la localización inicial del área fue producto del trabajo de inteligencia militar mexicana, complementado con información proporcionada por agencias estadounidenses.

Después del operativo, el Gobierno federal envió refuerzos para fortalecer la seguridad en Jalisco y contener posibles reacciones del grupo criminal.

Por otra parte, el secretario de la Defensa destacó la actuación de las fuerzas armadas y expresó condolencias por los militares heridos.

“Se demostró la fortaleza del Estado mexicano”, sostuvo, al calificar la intervención como una misión cumplida.

