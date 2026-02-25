México envía casi 1,200 toneladas de ayuda humanitaria a Cuba

La Secretaría de Marina (SEMAR) informó el zarpe de un importante cargamento de ayuda humanitaria con destino a Cuba. El operativo responde a una instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este martes, los buques de apoyo logístico ARM Papaloapan y ARM Huasteco abandonaron el puerto de Veracruz transportando un total de 1,193 toneladas de víveres, destinados a brindar alivio a la población civil de la isla.

¿Qué envió México a Cuba?

La logística de esta misión se distribuyó de la siguiente manera entre ambas unidades de la Armada de México:

ARM Papaloapan: Transporta la mayor parte de la carga, con 1,078 toneladas compuestas principalmente por frijol y leche en polvo.

ARM Huasteco: Traslada 92 toneladas de frijol y 23 toneladas de alimentos variados.

Es destacable que las 23 toneladas adicionales de productos diversos fueron recaudadas gracias a la participación de la ciudadanía, con el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México a través del centro de acopio instalado en el Centro Histórico. Esta carga representa apenas la primera entrega de las donaciones ciudadanas.

Desplegaron a más 350 elementos navales

Para concretar el envío, la Secretaría de Marina desplegó a más de 350 elementos navales, quienes operaron maquinaria especializada, incluyendo grúas y montacargas, para las maniobras de embarque. Se estima que el tiempo de travesía marítima sea de aproximadamente cuatro días hasta arribar a territorio cubano.

El Gobierno de México subrayó que este apoyo no es un hecho aislado, sino parte de una política exterior de asistencia humanitaria que en meses recientes ha beneficiado a naciones como Chile y Estados Unidos (California y Texas) ante desastres naturales e incendios.

Con este envío, México consolida su papel como un actor solidario en el continente, priorizando el bienestar de los pueblos hermanos en momentos de necesidad.

