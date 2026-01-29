Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las versiones que la acusan de influir en procesos políticos de Estados Unidos mediante sus consulados.

La dependencia sostuvo que tales afirmaciones carecen de sustento.

En un posicionamiento oficial, la cancillería recalcó que la política exterior mexicana se rige por la no intervención y el respeto a la soberanía, principios reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Origen de la polémica

La reacción se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump difundiera un libro que plantea que el Gobierno mexicano y el partido Morena utilizarían la migración como instrumento político en territorio estadounidense.

Aunque el comunicado no aludió directamente a la publicación, la SRE señaló que en días recientes circularon notas con acusaciones similares.

“Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, afirmó la dependencia.

Trabajo bajo normas internacionales

La cancillería recordó que la red consular opera conforme a la Convención de Viena y a los acuerdos bilaterales con Washington, además de coordinarse con autoridades locales y federales estadounidenses.

Aclaró que los consulados no participan en protestas, actos políticos ni movilizaciones dentro de ese país.

Enfoque en asistencia a connacionales

Según la SRE, las oficinas consulares se concentran en la expedición de documentos, apoyo legal a detenidos y en la promoción cultural y económica.

“Es absolutamente falso que se haya buscado influir en procesos políticos internos”, subrayó.

Como ejemplo de su labor administrativa, informó que en 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron más de un millón de pasaportes para sus ciudadanos.

Comentarios