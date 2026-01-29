Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
sre_eua_diplomatica_9ceacf2f25
Nacional

Rechaza México acusaciones de intervención política en EUA

La SRE rechazó acusaciones de influir en procesos políticos de Estados Unidos mediante sus consulados, calificándolas de falsedades carentes de sustento

  • 29
  • Enero
    2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó las versiones que la acusan de influir en procesos políticos de Estados Unidos mediante sus consulados.

La dependencia sostuvo que tales afirmaciones carecen de sustento.

En un posicionamiento oficial, la cancillería recalcó que la política exterior mexicana se rige por la no intervención y el respeto a la soberanía, principios reiterados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Origen de la polémica

La reacción se produjo después de que el presidente estadounidense Donald Trump difundiera un libro que plantea que el Gobierno mexicano y el partido Morena utilizarían la migración como instrumento político en territorio estadounidense.

Aunque el comunicado no aludió directamente a la publicación, la SRE señaló que en días recientes circularon notas con acusaciones similares.

“Se trata de falsedades carentes de sustento, que categóricamente negamos y desmentimos”, afirmó la dependencia.

Trabajo bajo normas internacionales

La cancillería recordó que la red consular opera conforme a la Convención de Viena y a los acuerdos bilaterales con Washington, además de coordinarse con autoridades locales y federales estadounidenses.

Aclaró que los consulados no participan en protestas, actos políticos ni movilizaciones dentro de ese país.

Enfoque en asistencia a connacionales

Según la SRE, las oficinas consulares se concentran en la expedición de documentos, apoyo legal a detenidos y en la promoción cultural y económica.

“Es absolutamente falso que se haya buscado influir en procesos políticos internos”, subrayó.

Como ejemplo de su labor administrativa, informó que en 2025 los consulados mexicanos en Estados Unidos emitieron más de un millón de pasaportes para sus ciudadanos.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_30_at_4_12_35_PM_1f0b7bbab5
Cemex, una empresa comprometida con el medioambiente
vinculan_el_botox_con_supuestos_complices_edomex_5426dd8afc
Confiesa 'El Bótox' que él asesinó a líder limonero de Michoacán
ivan_archivaldo_recompensa_cb54baf46e
Mantienen recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_30_at_6_08_53_PM_3f937f40ae
Jorvenes de la UANL hacen ‘click’ con Fredric Roberts
IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
85627cfb_8c36_4224_9c64_84e84753be2f_6c1aaa9080
Aprueba Ramos Arizpe estímulos fiscales al transporte público
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
sorteo_uefa_champions_353a489745
¿Cuándo es el sorteo de playoffs de la UEFA Champions League?
publicidad
×