Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_26_at_9_35_31_PM_9d615b6b8a
Nuevo León

Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos

Medio Ambiente de Nuevo León planea canjear carretones por vehículos automotores para reducir maltrato animal y tiraderos clandestinos, iniciando en Guadalupe

  • 27
  • Enero
    2026

Para combatir el maltrato animal y la disposición irregular de basura, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León proyecta entregar incentivos económicos a carretoneros para que así utilicen vehículos automotores en lugar de caballos. 

El canje forma parte de la estrategia integral para la regeneración de los cauces que corren por el Área Metropolitana de Monterrey. 

Será en Guadalupe donde arrancará el proyecto, pues, como lo documentó El Horizonte, en las orillas del Río Santa Catarina, vecinos claman por que se combata la insalubridad de los cientos de tiraderos clandestinos. 

“Estamos viendo un incentivo económico para que dejen el carretón, dejen de usar animales y puedan usar algún vehículo automotor, como alguna camioneta o alguna cuatrimoto que se pueda ajustar para tener un dispositivo de carga en la parte trasera". 

“Trabajaremos para no dejar sin trabajo a esta gente, queremos que el acopio y recolección de basura se haga en orden, que se disponga en los lugares autorizados por el municipio y la autoridad”, explicó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente. 

Sin un presupuesto estimado aún, y con un listado de beneficiarios todavía en desarrollo por parte de Guadalupe, la dependencia estatal asegura afinar los detalles para próximas semanas. 

Y es que la meta, explicó Lozano, es limpiar el municipio de este problema de cara al Mundial de futbol de 2026. 

“El censo lo está trabajando el municipio de Guadalupe; esperamos que en las próximas semanas lo tengamos ya de manera definitiva y poder anunciarlo en conjunto". 

“Lo que queremos es tener una ciudad más limpia, más organizada, para la gente y los turistas que nos vengan a visitar; además, que quede como un legado para cambiar el tema cultural”, destacó. 

En tanto se concreta y afinan detalles, la Secretaría ya comenzó con las primeras acciones para solucionar el problema de los carretoneros. 

A la altura de los asentamientos El Ranchito y Las Sabinitas, -justo donde El Horizonte evidenció recientemente la insalubridad-, el Estado logró resguardar decenas de animales utilizados para la recolección de desechos. 

“En El Ranchito se utilizan las vías del ferrocarril para estacionar caballos, carretones, y salir a las colonias de alrededor a seguir acopiando basura". 

“Ahí hay un tema de maltrato animal que hemos erradicado porque hicimos una intervención con la División Ambiental de Fuerza Civil y decomisamos más de 20 caballos”, presumió. 

Los animales ya asegurados, y los que se prevén rescatar mediante el canje, serán enviados al refugio que opera la entidad con miras a reubicarlos en un lugar mejor. 

“A los caballos los llevamos a nuestro Centro Estatal de Atención Animal y entran en un proceso de rehabilitación para después ser puestos en adopción y salir fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey a que tengan otra actividad y una vida más digna”, finalizó el secretario. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T100520_142_694e4be005
Recibe División Ambiental 400 denuncias al mes de maltrato animal
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T131644_544_e655772876
Venezuela activaría movilización si llega a ser agredida por EUA
INFO_7_UNA_FOTO_ed639a6cb8
Aseguran mascotas tras denuncias de maltrato en Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

inter_nino_padre_ecuatoriano_6d48c40e36
Juez frena deportación de niño ecuatoriano y su padre en EUA
escena_guillermo_del_toro_frankenstain_0328b829d8
Nominan a Guillermo del Toro para premios WGA por 'Frankenstein'
nacional_sheinbaum_banxico_titular_d21a87ce5e
Se reúne Claudia con la titular de Banxico y miembros de la ABM
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×