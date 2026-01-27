Dará NL incentivos a carretoneros para dejar caballos

Para combatir el maltrato animal y la disposición irregular de basura, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León proyecta entregar incentivos económicos a carretoneros para que así utilicen vehículos automotores en lugar de caballos.

El canje forma parte de la estrategia integral para la regeneración de los cauces que corren por el Área Metropolitana de Monterrey.

Será en Guadalupe donde arrancará el proyecto, pues, como lo documentó El Horizonte, en las orillas del Río Santa Catarina, vecinos claman por que se combata la insalubridad de los cientos de tiraderos clandestinos.

“Estamos viendo un incentivo económico para que dejen el carretón, dejen de usar animales y puedan usar algún vehículo automotor, como alguna camioneta o alguna cuatrimoto que se pueda ajustar para tener un dispositivo de carga en la parte trasera".

“Trabajaremos para no dejar sin trabajo a esta gente, queremos que el acopio y recolección de basura se haga en orden, que se disponga en los lugares autorizados por el municipio y la autoridad”, explicó Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente.

Sin un presupuesto estimado aún, y con un listado de beneficiarios todavía en desarrollo por parte de Guadalupe, la dependencia estatal asegura afinar los detalles para próximas semanas.

Y es que la meta, explicó Lozano, es limpiar el municipio de este problema de cara al Mundial de futbol de 2026.

“El censo lo está trabajando el municipio de Guadalupe; esperamos que en las próximas semanas lo tengamos ya de manera definitiva y poder anunciarlo en conjunto".

“Lo que queremos es tener una ciudad más limpia, más organizada, para la gente y los turistas que nos vengan a visitar; además, que quede como un legado para cambiar el tema cultural”, destacó.

En tanto se concreta y afinan detalles, la Secretaría ya comenzó con las primeras acciones para solucionar el problema de los carretoneros.

A la altura de los asentamientos El Ranchito y Las Sabinitas, -justo donde El Horizonte evidenció recientemente la insalubridad-, el Estado logró resguardar decenas de animales utilizados para la recolección de desechos.

“En El Ranchito se utilizan las vías del ferrocarril para estacionar caballos, carretones, y salir a las colonias de alrededor a seguir acopiando basura".

“Ahí hay un tema de maltrato animal que hemos erradicado porque hicimos una intervención con la División Ambiental de Fuerza Civil y decomisamos más de 20 caballos”, presumió.

Los animales ya asegurados, y los que se prevén rescatar mediante el canje, serán enviados al refugio que opera la entidad con miras a reubicarlos en un lugar mejor.

“A los caballos los llevamos a nuestro Centro Estatal de Atención Animal y entran en un proceso de rehabilitación para después ser puestos en adopción y salir fuera de la Zona Metropolitana de Monterrey a que tengan otra actividad y una vida más digna”, finalizó el secretario.

