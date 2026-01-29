Presidencia respalda a Movimiento Ciudadano por ataque en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que dos personas fueron detenidas por el atentado sufrido por dos militantes del partido Movimiento Ciudadano este miércoles, en Sinaloa.

En la conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal aseguró que el Gabinete de Seguridad se encuentra atendiendo este ataque.

"La secretaría de Gobernación se comunicó con el presidente de Movimiento Ciudadano para manifestarle nuestro apoyo en todo sentido" explicó Sheinbaum.

La presidenta anunció que en las próximas semanas, acudirá a Sinaloa en compañía de los gabinetes de seguridad para reforzar las acciones implementadas en dicha entidad.

Atacan a balazos a diputados de MC en Culiacán; resultan heridos

Este miércoles, los diputados de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, fueron atacados a balazos poco después de haber salido del Congreso del Estado.

Tras la agresión, ambos legisladores fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Previo al ataque, los diputados habían participado en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas del Estado, Joaquín Alberto Landeros Guicho.

