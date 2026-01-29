Sheinbaum avanza en temas comerciales tras llamada con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum calificó como "cordial y amable" la llamada telefónica de más de 40 minutos establecida con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Avanza comercio pese investigación de costos

La mandataria federal explicó que existen barreras no arancelarias por parte de Estados Unidos ante la comercialización de productos como la pierna de cerdo y la manzana, aseguró que van avanzando.

"Barreras no arancelarias que son 54 y practiamente todas están terminadas. Hay algunas que hemos dicho que son decisiones soberanas de México y ellos han aceptado, pero eso practiamente está saldado [...] Eso va avanzando" aseguró Sheinbaum Pardo.

Mantiene acuerdo de T-MEC

Sheinbaum Pardo aseguró que durante su llamada abordaron la postura del primer ministro de Canadá en Davos y su perspectiva ante la revisión del T-MEC.

"Si lo mencionó en la conversación. Nosotros planteamos que seguimos manteniendo el acuerdo con los tres países" explicó.

Vamos avanzando bien: Sheinbaum sobre temas comerciales

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal aseguró que se establecieron varios temas luego de la reunión establecida por parte del secretario de Economía, Marcelo Ebrard con funcionarios de la Unión Americana.

"Ayer hubo publicación del embajador Greer del interés que tienen ellos de aumentar las reglas de origen en temas que no solo sea lo automotriz [...] No hay nada concreto, pero vamos avanzando bien"

Aseguró que los funcionarios comerciales reconocen que México cuenta con uno de los mejores acuerdos comerciales del mundo, por lo que continúan con el desarrollo de las tarifas o barreras tarifarias y la revisión del T-MEC.

"Se mantiene la revisión, pero ellos tienen interés de revisar algunos otros temas.

Sheinbaum aseguró la conversación tuvo la intervención de la primera dama de Estados Unidos.

"Tuve oportunidad de saludarla. Ya saben que la conocí en Washington cuando estuvimos en lo de la FIFA y cerramos la conversación" expresó.

Sobre los aranceles aplicados a la industria automotriz, la mandataria federal aseguró que se acordó que se establecerán más estrategicas para continuar con la devolución del IVA.

"Acelerar el cruce de las Aduanas, algunos temas que tienen que ver con la devolución más pronta del IVA. Les explicamos que el año pasado se devolvió de IVA a la industria automotriz cerca de $37,000 millones de pesos más que lo que se devolvió en 2024, aún y cuando se trata 30 días".

Entabla llamada telefónica previo a conferencia matutina

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió este miércoles que sostuvo una llamada "productiva y cordial con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Previo a su conferencia matutina, la mandataria federal compartió en redes sociales que también tuvo la oportunidad de saludar a la primera dama, Melania Trump.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… pic.twitter.com/5ZqT4BgPOI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

Comentarios