UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo unánime para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, en una decisión que marca un fuerte giro en la relación del bloque con Teherán.

El pacto se cerró en Bruselas y la inclusión formal en la lista negra será adoptada en los próximos días.

Dicha medida fue impulsada por España, Francia y Alemania tras nuevas evidencias sobre la represión de protestas y la actuación del cuerpo en conflictos regionales.

Congelación de activos y vetos de viaje

La clasificación activará la inmovilización de bienes en territorio europeo, la prohibición de financiar a la organización y restricciones de desplazamiento para sus mandos y miembros permanentes.

Además, la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, sostuvo que el bloque “no puede mirar a otro lado” ante la violencia contra civiles y subrayó que los riesgos diplomáticos han sido evaluados.

Acusaciones por represión y vínculos armados

El CGRI es señalado por coordinar la represión de manifestaciones internas, abastecer a Rusia en la guerra contra Ucrania y mantener nexos con grupos armados como Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen.

Por su parte, Francia insistió en que Teherán debe liberar presos políticos, frenar ejecuciones y restablecer el acceso a internet. También pidió la salida del país de dos ciudadanos franceses que permanecen bajo custodia diplomática.

Más sanciones y presión internacional

Además de la designación, la UE aprobó sanciones contra 31 personas y entidades vinculadas a violaciones de derechos humanos y al apoyo iraní a Moscú.

La decisión coincide con un aumento de la presión estadounidense en la región, tras el despliegue naval anunciado por la Casa Blanca y llamados a reabrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

