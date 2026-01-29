Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
ue_guardia_revolucionaria_terrorista_3da5d448cd
Internacional

UE designa a la Guardia Revolucionaria de Irán como terrorista

La Unión Europea acordó por unanimidad declarar terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, lo que implicará congelar activos

  • 29
  • Enero
    2026

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo unánime para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán como organización terrorista, en una decisión que marca un fuerte giro en la relación del bloque con Teherán.

El pacto se cerró en Bruselas y la inclusión formal en la lista negra será adoptada en los próximos días.

Dicha medida fue impulsada por España, Francia y Alemania tras nuevas evidencias sobre la represión de protestas y la actuación del cuerpo en conflictos regionales.

Congelación de activos y vetos de viaje

La clasificación activará la inmovilización de bienes en territorio europeo, la prohibición de financiar a la organización y restricciones de desplazamiento para sus mandos y miembros permanentes.

Además, la alta representante para Política Exterior, Kaja Kallas, sostuvo que el bloque “no puede mirar a otro lado” ante la violencia contra civiles y subrayó que los riesgos diplomáticos han sido evaluados.

Acusaciones por represión y vínculos armados

El CGRI es señalado por coordinar la represión de manifestaciones internas, abastecer a Rusia en la guerra contra Ucrania y mantener nexos con grupos armados como Hezbolá, Hamás y los hutíes de Yemen.

Por su parte, Francia insistió en que Teherán debe liberar presos políticos, frenar ejecuciones y restablecer el acceso a internet. También pidió la salida del país de dos ciudadanos franceses que permanecen bajo custodia diplomática.

Más sanciones y presión internacional

Además de la designación, la UE aprobó sanciones contra 31 personas y entidades vinculadas a violaciones de derechos humanos y al apoyo iraní a Moscú.

La decisión coincide con un aumento de la presión estadounidense en la región, tras el despliegue naval anunciado por la Casa Blanca y llamados a reabrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inundaciones_mozambique_muertos_8876136287
Suman 137 personas sin vida por inundaciones en Mozambique
inter_emmanuel_macron_9f27236548
Macron sin miedo; hará frente a Estados Unidos
estados_unidos_noruega_paz_4831be1d02
Noruega rechaza Junta de Paz de Trump y defiende a la ONU
publicidad

Últimas Noticias

Hector_Garcia_42e6200724
Descarta Héctor García ampliar horario para venta de alcohol
IMG_4649_151c2fb463
Intensifican revisión ambiental a transporte pesado en Nuevo León
1_IMG_0040_11f6e175ec
Consigue Samuel García $650 mdd en inversiones para Nuevo León
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
EF_2021_Entrevistas_38_min_scaled_1_539977d308
Fallece el empresario joyero Mauricio Wapinski
publicidad
×