Descarta politización de consulados en Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los consulados mexicanos son politizados, tal y como lo asegura el libro "The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon"

"Es un libro que dice que desde los consulados estamos haciendo política en Estados Unidos, cosa que es absolutamente falsa".

Calificó como falso lo establecido en dicho documento, debido a que los consulados se encargan de proteger a los connacionales en la Unión Americana.

"Los consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales y lo que hacen los consulados esencialmente es la protección de los mexicanos en los Estados Unidos.

Relaciones Exteriores reafirma labor de red consular

La Secretaría de Relaciones Exteriores publicó hace unas horas, su respaldo a la red consular establecida en Estados Unidos.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores reafirma la labor institucional de la red consular en Estados Unidos".https://t.co/EkY0eBSF43 pic.twitter.com/qUgGuY1gfP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 29, 2026

En su comunicado, se puede leer que dicha labor se fundamenta por lo establecido en el acuerdo de 1963.

"La labor de la red consular de México en Estados Unidos se fundamenta en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 y en el respeto, el compromiso y la reciprocidad, enmarcados en la Convención Consular de 1943 entre México y los Estados Unidos."

Se reiteró que las acciones en el extranjero se enfocan en la prestación de asistencia y protección a connacionales. Sus acciones se específican en:

Expedición de documentos oficiales

Visitas de apoyo a nacionales detenidos

Repatriación de restos

Promoción de relaciones económicas, culturales y de intercambio.

Además, mencionó que el trabajo consular de México "no responde a motivaciones políticas, sino a la búsqueda de la protección de mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, donde quiera que se encuentren".

