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Nacional

Recibe AICM a turistas con mariachi previo al Mundial

Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su compromiso para con la organización del torneo más importante del mundo

  • 09
  • Junio
    2026

En el marco de la semana mundialista, la Secretaría de Turismo a nivel federal comenzó a afinar detalles para recibir a millones de visitantes que se esperan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La titular de la dependencia, Alejandra Frausto, compartió un video en sus redes sociales en el que se observa al grupo de mariachis que recibe a los visitantes extranjeros que llegan a la capital del país.

Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su compromiso para con la organización del torneo más importante del mundo, que por tercera vez llega a suelo azteca, siendo el país que más veces lo recibió.

Estos son los partidos que habrá en México

Ciudad de México

  • 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia
  • 24 de junio: Ganador Repechaje Europeo D (Dinamarca/Chequia/Irlanda/Macedonia) vs. México
  • 30 de junio: Dieciseisavos de final
  • 5 de julio: Octavos de final

Guadalajara

  • 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D
  • 18 de junio: México vs. Corea del Sur
  • 23 de junio: Colombia vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1
  • 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Monterrey

  • 14 de junio: Ganador Repechaje Europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez
  • 20 de junio: Túnez vs. Japón
  • 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
  • 29 de junio: Dieciseisavos de final

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