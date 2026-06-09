Recibe AICM a turistas con mariachi previo al Mundial

En el marco de la semana mundialista, la Secretaría de Turismo a nivel federal comenzó a afinar detalles para recibir a millones de visitantes que se esperan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La titular de la dependencia, Alejandra Frausto, compartió un video en sus redes sociales en el que se observa al grupo de mariachis que recibe a los visitantes extranjeros que llegan a la capital del país.

Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su compromiso para con la organización del torneo más importante del mundo, que por tercera vez llega a suelo azteca, siendo el país que más veces lo recibió.

🌎⚽️ ¡Bienvenido el mundo a la Ciudad de México! 🇲🇽✨



Desde @turismocdmx ya estamos recibiendo en el @AICM_mx a visitantes de todos los rincones del planeta que llegan para vivir la emoción del Mundial 2026. 🛬🎉



Y los recibimos como mejor sabemos hacerlo: con el sonido del… pic.twitter.com/Yr8tKLmcOc — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 9, 2026

Estos son los partidos que habrá en México

Ciudad de México

11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia

24 de junio: Ganador Repechaje Europeo D (Dinamarca/Chequia/Irlanda/Macedonia) vs. México

30 de junio: Dieciseisavos de final

5 de julio: Octavos de final

Guadalajara

11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D

18 de junio: México vs. Corea del Sur

23 de junio: Colombia vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1

26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Monterrey

14 de junio: Ganador Repechaje Europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez

20 de junio: Túnez vs. Japón

24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur

29 de junio: Dieciseisavos de final

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