Recibe AICM a turistas con mariachi previo al Mundial
Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su compromiso para con la organización del torneo más importante del mundo
- 09
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Junio
2026
En el marco de la semana mundialista, la Secretaría de Turismo a nivel federal comenzó a afinar detalles para recibir a millones de visitantes que se esperan para la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La titular de la dependencia, Alejandra Frausto, compartió un video en sus redes sociales en el que se observa al grupo de mariachis que recibe a los visitantes extranjeros que llegan a la capital del país.
Con este tipo de acciones, el gobierno de México refrenda su compromiso para con la organización del torneo más importante del mundo, que por tercera vez llega a suelo azteca, siendo el país que más veces lo recibió.
🌎⚽️ ¡Bienvenido el mundo a la Ciudad de México! 🇲🇽✨— Alejandra Frausto (@alefrausto) June 9, 2026
Desde @turismocdmx ya estamos recibiendo en el @AICM_mx a visitantes de todos los rincones del planeta que llegan para vivir la emoción del Mundial 2026. 🛬🎉
Y los recibimos como mejor sabemos hacerlo: con el sonido del… pic.twitter.com/Yr8tKLmcOc
Estos son los partidos que habrá en México
Ciudad de México
- 11 de junio: México vs. Sudáfrica (Partido inaugural)
- 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia
- 24 de junio: Ganador Repechaje Europeo D (Dinamarca/Chequia/Irlanda/Macedonia) vs. México
- 30 de junio: Dieciseisavos de final
- 5 de julio: Octavos de final
Guadalajara
- 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador Repechaje Europeo D
- 18 de junio: México vs. Corea del Sur
- 23 de junio: Colombia vs. Ganador Repechaje Intercontinental 1
- 26 de junio: Cabo Verde vs. Arabia Saudí
Monterrey
- 14 de junio: Ganador Repechaje Europeo B (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania) vs. Túnez
- 20 de junio: Túnez vs. Japón
- 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur
- 29 de junio: Dieciseisavos de final
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