Nacional

Sheinbaum defiende T-MEC y alista diálogo con Trump

Claudia Sheinbaum afirmó que México trabajará para preservar el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Confirmó próximas reuniones en Washington

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno hará todo lo necesario para mantener vigente el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC).

“Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial”, afirmó durante su conferencia matutina.

La mandataria rechazó que exista un enfrentamiento directo en los posicionamientos públicos entre los gobiernos. “Yo no lo llamaría choque de discurso, sino sencillamente distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional”, puntualizó.

Contacto con Trump y Canadá en la agenda

Sheinbaum explicó que buscará comunicación tanto con el primer ministro canadiense, Mark Carney, como con el presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en las negociaciones.

“No he hablado recientemente con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación, y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial”, indicó.

Ebrard viajará a Washington

También adelantó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará la próxima semana a la capital estadounidense para continuar los trabajos en materia comercial.

“La próxima semana el secretario Ebrard va a Washington a seguir trabajando sobre los temas comerciales”, subrayó.

Además, detalló que ya opera un equipo técnico que revisa los compromisos en seguridad bilateral.

Reuniones sobre seguridad en curso

Finalmente, la titular del Poder Ejecutivo federal precisó que los encuentros están coordinados por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y cuentan con la participación de funcionarios de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de la República.

“Está un equipo de trabajo para darle seguimiento al acuerdo o al entendimiento de seguridad… hay un grupo que se encuentra en este momento con sus homólogos en Washington”, concluyó.


