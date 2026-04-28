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Busca Jericó destrabar reforma contra abusos de aseguradoras

El diputado priista Jericó advirtió que, si el dictamen no se aprueba en sus términos, las compañías continuarán incrementando tarifas

  • 28
  • Abril
    2026

El diputado priista Jericó Abramo Masso anunció que solicitará un periodo extraordinario para votar la reforma orientada a frenar abusos de aseguradoras y hospitales privados.

En conferencia, durante la penúltima sesión del actual periodo ordinario, el legislador advirtió que, si el dictamen no se aprueba en sus términos, las compañías continuarán incrementando tarifas en perjuicio de los usuarios.

Abramo sostuvo que el proyecto ya contaba con respaldo generalizado en la Cámara de Diputados, pero su avance se detuvo en la Comisión de Hacienda debido a presiones de aseguradoras y hospitales, que pidieron ampliar el tiempo de análisis.

El legislador cuestionó la pausa del proceso y atribuyó el freno a la intervención del sector privado, que —dijo— busca evitar medidas como la publicación de tarifas y mayor regulación.

Indicó que, ante los argumentos de interferencia en el mercado, se eliminó del dictamen el tope de 5 por ciento a la inflación en pólizas para personas mayores de 60 años con larga antigüedad en el seguro.

No obstante, señaló que persisten resistencias a otros puntos de la reforma, como la portabilidad de pólizas, la transparencia en contratos y el derecho de los usuarios a elegir libremente médicos y hospitales.

El diputado advirtió que, sin estos cambios, continuarán prácticas que afectan directamente a quienes dependen de seguros médicos privados.


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