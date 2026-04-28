Javier Díaz mejora banquetas en Centro Histórico de Saltillo

Con el objetivo de fortalecer la movilidad peatonal y mejorar la imagen urbana, el alcalde Javier Díaz González dio inicio al programa 2026 de rehabilitación de banquetas en el Centro Histórico de Saltillo, el cual también contempla la instalación de nuevos botes de basura en diversas vialidades.

Para estas acciones se destina una inversión de 5.3 millones de pesos, con la intención de brindar espacios más seguros, accesibles y ordenados para habitantes y visitantes.

Los trabajos incluyen la renovación de más de mil metros cuadrados de banquetas con concreto estampado en la calle Miguel Hidalgo, además de la colocación de 50 contenedores de residuos en puntos estratégicos como calles principales y plazas públicas.

Autoridades municipales destacaron que este proyecto forma parte de una estrategia integral que abarca mejoras en infraestructura, seguridad, limpieza y promoción cultural, con el fin de revitalizar el corazón de la ciudad y fortalecer su actividad económica.





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