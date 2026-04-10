Monterrey reúne más de 82 mil fans en pruebas rumbo al Mundial

A poco más de dos meses de que arranque la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de México reportó avances positivos en la preparación del torneo, tras la realización de partidos de prueba en Monterrey y Guadalajara.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la coordinadora del Mundial en México, Gabriela Cuevas, aseguró que los compromisos adquiridos desde 2018 están prácticamente cumplidos.

“Ya tenemos todos los compromisos o cumplidos o en procesos constantes que ya se están llevando a cabo”, afirmó.

Monterrey destaca con alta asistencia

Uno de los datos más relevantes se registró en Monterrey, donde se disputaron dos partidos de repechaje los días 26 y 31 de marzo, con una respuesta masiva de la afición.

En el primer encuentro entre Bolivia contra Surinam asistieron 33 mil 547 personas, mientras que en el segundo duelo correspondiente al Irak vs Bolivia reunió 49 mil 286 aficionados, para un total de 82 mil 833 asistentes en ambos juegos.

“También con un gran ambiente en estos dos encuentros… en uno 33 mil 547 y en otro prácticamente 50 mil personas”, destacó Cuevas.

Las cifras reflejan el interés del público y colocan a Monterrey como una de las sedes más sólidas en esta fase previa.

Guadalajara también cumple en pruebas

En Guadalajara, los ensayos incluyeron recorridos y simulacros realizados el 18 de marzo, además de dos partidos de repechaje con buena asistencia.

El primer duelo reunió a 40 mil 983 aficionados, mientras que el segundo, entre República Democrática del Congo y Jamaica, alcanzó cerca de 40 mil asistentes.

Cuevas explicó que previo a estos encuentros se realizaron ejercicios de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno y la FIFA para afinar logística, seguridad y operación.

“Llevamos a cabo recorridos y simulacros con todas las autoridades federales, locales y FIFA”, indicó.

Estos ensayos permiten medir en condiciones reales la capacidad de respuesta de las sedes.

Cuenta regresiva para el Mundial

México se alista para hacer historia como el primer país en albergar tres Copas del Mundo, en un proceso que entra en su recta final.

“Estamos a sólo 62 días de la inauguración… para que México vuelva a hacer historia”, subrayó.

La funcionaria destacó que los resultados de estos partidos dejaron un saldo positivo: “mucha alegría, mucho festejo y sobre todo, muchísimo fútbol”.

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