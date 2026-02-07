Reservan datos del Tren Interoceánico tras accidente

El Tren Interoceánico determinó reservar por cinco años, hasta 2031, la información técnica de los vagones de la Línea Z Salina Cruz–Coatzacoalcos, así como las copias de los reportes intercambiados con el centro de mando tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre en Oaxaca.

El Comité de Transparencia del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec argumentó que se trata de información relacionada con la seguridad nacional y que su divulgación podría comprometer la continuidad operativa de esta infraestructura estratégica.

De acuerdo con la resolución emitida en la solicitud de información 34001310000226, la empresa sostuvo que revelar modelos exactos por unidad, origen, manuales técnicos, fichas de especificaciones e identificadores incrementaría el riesgo de sabotaje, robo de piezas y planeación de actos ilícitos.

El Comité advirtió que hacer públicos estos datos podría facilitar vulneraciones a la operación ferroviaria en una ruta considerada estratégica para el desarrollo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

El descarrilamiento en Oaxaca

El 28 de diciembre, el tren de la Línea Z se descarriló a su paso por la comunidad de Nizanda, Oaxaca. El accidente dejó un saldo de 14 personas fallecidas y cerca de un centenar de heridos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el percance habría sido provocado por exceso de velocidad y anunció órdenes de aprehensión contra tres trabajadores que conducían el tren, quienes presuntamente no contaban con licencia vigente.

Un dictamen en materia de seguridad industrial, firmado por un perito, concluyó que la locomotora FIT-3027 no cumplía con las medidas de seguridad establecidas en el reglamento del servicio ferroviario.

