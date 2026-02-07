Rodrigo Prieto: el mexicano detrás de 'Opalite' de Taylor Swift

El mexicano Rodrigo Prieto vuelve a destacar en la escena internacional al participar en Opalite, el nuevo videoclip de Taylor Swift lanzado este viernes 6 de febrero de 2026 como parte del álbum The Life of a Showgirl.

Aunque el concepto, guion y dirección corrieron a cargo de la propia Swift, Prieto fue el responsable de la cinematografía del proyecto, el cual fue filmado en película de 35 mm, una decisión que aporta una estética nostálgica inspirada en los años 90, con referencias a infomerciales y comedias románticas de esa década.

La cantante reconoció públicamente su trabajo en redes sociales: “¡Tuve la oportunidad de trabajar nuevamente con una de mis personas favoritas en el mundo, Rodrigo Prieto!”, a lo que el cineasta respondió agradecido por el “incredible y mega divertido proyecto”.

El lanzamiento de Opalite marca un nuevo impulso en la promoción del álbum The Life of a Showgirl. El clip es el segundo video oficial del disco, después de The Fate of Ophelia.

La producción rinde homenaje a la cultura pop noventera al fusionar escenarios caricaturescos de gimnasios televisados y centros comerciales con comerciales ficticios y constantes guiños humorísticos, elementos que han sido ampliamente comentados por los seguidores de la artista.

Una mancuerna creativa consolidada

No es la primera vez que Rodrigo Prieto colabora con Taylor Swift.

El cinematógrafo mexicano ha trabajado con la cantante en varios de sus videoclips más reconocidos, entre ellos:

The Man (2020)

Cardigan (2020)

Willow (2020)

Fortnight (feat. Post Malone, 2024)

The Fate of Ophelia (2025)

Opalite (2026)

Swift ha dirigido la mayoría de estos proyectos y ha elogiado en distintas ocasiones la sensibilidad visual de Prieto, a quien considera uno de sus colaboradores creativos favoritos.

Trayectoria de prestigio internacional

Rodrigo Prieto es uno de los directores de fotografía mexicanos más reconocidos a nivel mundial.

Nacido en 1965, ha sido nominado en cuatro ocasiones al Oscar por su trabajo en Brokeback Mountain, Silence, The Irishman y Killers of the Flower Moon.

Ha colaborado frecuentemente con directores como Alejandro González Iñárritu y Martin Scorsese, y ha participado en películas de gran calibre como Amores perros, Frida, Babel, Argo, The Wolf of Wall Street y Barbie.

Además de su labor como cinematógrafo, Prieto ha incursionado en la dirección con cortometrajes como Likeness y R&R.

En 2024 debutó como director de largometraje con Pedro Páramo, adaptación de la novela de Juan Rulfo para Netflix, donde también participó en la fotografía.

