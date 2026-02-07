Vinculan a guardia Nacional por atropellar a motociclistas

Jesús Elías “N”, elemento de la Guardia Nacional que conducía el camión involucrado en el atropellamiento de dos motociclistas, fue vinculado a proceso tras su primera audiencia en los juzgados de Chiconautla.

Durante la diligencia se presentaron pruebas que lo señalan como presunto responsable del accidente ocurrido sobre la Vía José López Portillo.

Un automovilista que circulaba por la zona aportó imágenes en las que se observa que la unidad oficial transitaba por el carril confinado del Mexibús y cruzó un semáforo en rojo momentos antes del impacto.

Con base en estos elementos, la autoridad judicial determinó que existían datos de prueba suficientes para iniciar proceso en su contra.

El imputado fue vinculado por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daños a la propiedad. Sin embargo, enfrentará el proceso en libertad, tras imponérsele una garantía económica de 600 mil pesos.

Como medidas cautelares, el juez ordenó que no se acerque a las víctimas ni a sus familiares, además de que no podrá conducir vehículos mientras se desarrolla el proceso legal.

Finalmente, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Comentarios