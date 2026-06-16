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Revela García Harfuch que ‘El Mencho’ financió a Los Chapitos

Informó que Nemesio Oseguera Cervantes mantuvo una alianza con una facción de Los Chapitos, a la que brindó apoyo financiero y refuerzos de personal

  • 16
  • Junio
    2026

El gobierno federal confirmó que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, mantuvo una alianza operativa con una facción de Los Chapitos, a la que proporcionó recursos económicos y apoyo de personal para fortalecer sus operaciones en Sinaloa.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló detalles sobre la relación que existió entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

“El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de Los Chapitos”, declaró.

Una alianza con dinero y operadores

Al profundizar sobre el alcance de esa relación, explicó que las investigaciones federales detectaron apoyo económico y envío de integrantes del CJNG hacia el sur de Sinaloa.

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa”, señaló.

Además, precisó que se trató de “un refuerzo financiero y de personal del Cártel Jalisco a una facción del Cártel de Sinaloa”.

La muerte de "El Mencho" cambió el escenario

Harfuch aseguró que la relación identificada estaba concentrada principalmente en la figura de Oseguera Cervantes y que, tras su muerte en febrero pasado durante un operativo militar en Jalisco, las autoridades no han encontrado evidencias de que la alianza siga vigente.

“No tenemos al momento ningún indicio de que esto continúe. No lo descartamos, lo que me refiero es que ahorita no tenemos algún indicio de que continúe”, afirmó.

Reconoció que cualquier acercamiento entre grupos criminales representa una alerta para las instituciones de seguridad.

“Siempre que hay un reforzamiento o algún tipo de alianza criminal genera una alerta que hay que atender”, advirtió.

Por otra parte, explicó que el CJNG no sufrió una fragmentación inmediata tras la muerte de su fundador debido a que la organización cuenta con mandos regionales consolidados y áreas de influencia definidas.

Indicó que las autoridades mantienen identificados a varios líderes operativos que continúan activos en distintas regiones del país y que algunos de ellos enfrentan órdenes de aprehensión o solicitudes de extradición.

Desde octubre de 2024, agregó, las fuerzas federales han realizado diversas capturas de operadores relevantes del CJNG en estados como Jalisco, Nayarit y otras entidades estratégicas.


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