Nacional

Se registra sismo de 5.0 en Guerrero; Sheinbaum descarta daños

Un sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, magnitud 5.0, activó alertas sísmicas en el país. No se reportan daños ni lesionados

  • 16
  • Enero
    2026

La madrugada de este viernes se registró un sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, que activó alertas sísmicas y protocolos de prevención en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, informaron autoridades federales y estatales.

Autoridades activan protocolos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil puso en marcha los protocolos de revisión tanto en la zona del epicentro como en la Ciudad de México y áreas cercanas.

“Hasta el momento no se reportan daños”, señaló la mandataria en un mensaje difundido durante la madrugada.

Movimiento percibido en varios estados

El temblor ocurrió a las 00:42 horas, con una magnitud preliminar de 5.2, posteriormente ajustada a 5.0, y una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue perceptible en diversas entidades del centro y sur del país.

En la capital del país, la activación preventiva de la alerta sísmica provocó desalojos momentáneos en viviendas y edificios, sin que se reportaran incidentes.

Guerrero, bajo vigilancia

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que se realizaron recorridos de supervisión en municipios cercanos al epicentro, sin detectar afectaciones.

“Atentas para descartar cualquier riesgo y cuidar la seguridad de las familias”, escribió en redes sociales.

Sin riesgo de tsunami

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través del Centro de Alerta de Tsunamis, descartó variaciones en el nivel del mar tras el sismo, al tratarse de un evento de baja magnitud para generar este tipo de fenómeno.

Las autoridades mantienen monitoreo preventivo en la región, considerada una de las zonas sísmicas más activas del país, mientras continúan las revisiones en hospitales, escuelas y viviendas.


