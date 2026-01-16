Se registra sismo de 5.0 en Guerrero; Sheinbaum descarta daños

La madrugada de este viernes se registró un sismo con epicentro en San Marcos, Guerrero, que activó alertas sísmicas y protocolos de prevención en distintas regiones del país, incluida la Ciudad de México.

Hasta el momento, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas, informaron autoridades federales y estatales.

Autoridades activan protocolos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil puso en marcha los protocolos de revisión tanto en la zona del epicentro como en la Ciudad de México y áreas cercanas.

“Hasta el momento no se reportan daños”, señaló la mandataria en un mensaje difundido durante la madrugada.

Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 16, 2026

Movimiento percibido en varios estados

El temblor ocurrió a las 00:42 horas, con una magnitud preliminar de 5.2, posteriormente ajustada a 5.0, y una profundidad aproximada de 10 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento fue perceptible en diversas entidades del centro y sur del país.

En la capital del país, la activación preventiva de la alerta sísmica provocó desalojos momentáneos en viviendas y edificios, sin que se reportaran incidentes.

Guerrero, bajo vigilancia

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, indicó que se realizaron recorridos de supervisión en municipios cercanos al epicentro, sin detectar afectaciones.

“Atentas para descartar cualquier riesgo y cuidar la seguridad de las familias”, escribió en redes sociales.

Desde las primeras horas de este viernes, el personal de @PC_Guerrero realiza recorridos de supervisión en los municipios cercanos al epicentro del sismo de magnitud 5.3 registrado en San Marcos.



Hasta el momento no se reportan daños, seguimos atentos para descartar cualquier… pic.twitter.com/UClc94g1VL — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) January 16, 2026

Sin riesgo de tsunami

Por su parte, la Secretaría de Marina, a través del Centro de Alerta de Tsunamis, descartó variaciones en el nivel del mar tras el sismo, al tratarse de un evento de baja magnitud para generar este tipo de fenómeno.

🚨 Según el boletín del CAT de @SEMAR_mx, tras el #Sismo de magnitud 5.3 a 17 km al suroeste de San Marcos, #Guerrero, no se espera la generación de variaciones del nivel del mar. pic.twitter.com/IetsqcAwqD — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) January 16, 2026

Las autoridades mantienen monitoreo preventivo en la región, considerada una de las zonas sísmicas más activas del país, mientras continúan las revisiones en hospitales, escuelas y viviendas.

Comentarios