Inundaciones dejan más de 100 muertos al sur de África

Las lluvias torrenciales y las inundaciones han provocado una emergencia humanitaria en varios países del sur de África, con un saldo superior a 100 personas fallecidas y cientos de miles de afectados. Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue concentran los impactos más severos, mientras autoridades y organismos internacionales advierten que el clima extremo podría intensificarse en los próximos días.

En Sudáfrica, las precipitaciones intensas iniciaron desde finales del mes pasado y causaron inundaciones repentinas en las provincias de Limpopo y Mpumalanga. Al menos 19 personas murieron y múltiples comunidades quedaron incomunicadas por el colapso de carreteras y puentes. El Servicio Meteorológico sudafricano emitió una alerta roja nivel 10, la más alta, ante la amenaza directa a la vida humana y daños generalizados a la infraestructura.

¿Cómo impactaron las lluvias al Parque Nacional Kruger?

El Parque Nacional Kruger, uno de los principales destinos turísticos del continente africano, resultó gravemente afectado. Diversos ríos se desbordaron e inundaron campamentos, restaurantes y caminos internos, obligando a evacuar por helicóptero a alrededor de 600 turistas y trabajadores hacia zonas elevadas. El parque permanece cerrado al público debido a que varias áreas son inaccesibles, aunque las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas dentro del recinto.

Mozambique enfrenta la temporada de lluvias más severa en años

En Mozambique, el impacto ha sido aún mayor. El Instituto de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos informó que 103 personas han muerto desde finales del año pasado en una temporada de lluvias considerada inusualmente severa. Las causas incluyen ahogamientos, descargas eléctricas por rayos, colapso de infraestructuras y brotes de cólera asociados a la acumulación de agua contaminada.

Las regiones central y sur del país concentran las peores afectaciones. Más de 200 mil personas han sufrido daños directos, miles de viviendas quedaron destruidas y decenas de miles de familias enfrentan evacuaciones forzadas. El Programa Mundial de Alimentos alertó que más de 70 mil hectáreas de cultivos, incluidos arroz y maíz, quedaron bajo el agua, lo que agrava la inseguridad alimentaria en comunidades rurales.

Zimbabue y otros países del sur de África también resienten el fenómeno

En Zimbabue, la agencia nacional de gestión de desastres reportó 70 muertes y la destrucción de más de 1.000 hogares, además de daños en escuelas, carreteras y puentes. Las inundaciones también han impactado a Madagascar, Malawi y Zambia. En Madagascar, al menos 11 personas murieron desde finales de noviembre por lluvias e inundaciones.

La Niña y el aumento de eventos climáticos extremos

El Sistema de Alerta Temprana de Hambruna de EUA indicó que las inundaciones registradas en al menos siete países del sur de África podrían estar vinculadas al fenómeno de La Niña, que suele generar lluvias intensas en el sureste del continente. En los últimos años, la región ha enfrentado una sucesión de ciclones devastadores y sequías extremas, lo que ha debilitado su capacidad de respuesta ante desastres.

Autoridades sudafricanas mantienen activos operativos de rescate con helicópteros militares para auxiliar a personas atrapadas en techos y árboles, mientras organismos internacionales evalúan nuevas acciones de ayuda humanitaria. La situación sigue en desarrollo y las alertas permanecen vigentes.

Comentarios