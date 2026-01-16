Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
lluvias_inundaciones_africa_100_muertos_ba7964baa0
Internacional

Inundaciones dejan más de 100 muertos al sur de África

El Servicio Meteorológico sudafricano emitió una alerta roja nivel 10, la más alta, ante la amenaza directa a la vida humana y daños generalizados

  • 16
  • Enero
    2026

Las lluvias torrenciales y las inundaciones han provocado una emergencia humanitaria en varios países del sur de África, con un saldo superior a 100 personas fallecidas y cientos de miles de afectados. Sudáfrica, Mozambique y Zimbabue concentran los impactos más severos, mientras autoridades y organismos internacionales advierten que el clima extremo podría intensificarse en los próximos días.

En Sudáfrica, las precipitaciones intensas iniciaron desde finales del mes pasado y causaron inundaciones repentinas en las provincias de Limpopo y Mpumalanga. Al menos 19 personas murieron y múltiples comunidades quedaron incomunicadas por el colapso de carreteras y puentes. El Servicio Meteorológico sudafricano emitió una alerta roja nivel 10, la más alta, ante la amenaza directa a la vida humana y daños generalizados a la infraestructura.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 8.41.45 AM (1).jpeg

¿Cómo impactaron las lluvias al Parque Nacional Kruger?

El Parque Nacional Kruger, uno de los principales destinos turísticos del continente africano, resultó gravemente afectado. Diversos ríos se desbordaron e inundaron campamentos, restaurantes y caminos internos, obligando a evacuar por helicóptero a alrededor de 600 turistas y trabajadores hacia zonas elevadas. El parque permanece cerrado al público debido a que varias áreas son inaccesibles, aunque las autoridades confirmaron que no se han reportado víctimas dentro del recinto.

Mozambique enfrenta la temporada de lluvias más severa en años

inundaciones lluvias más de 100 muertos africa.jpg

En Mozambique, el impacto ha sido aún mayor. El Instituto de Gestión de Desastres y Reducción de Riesgos informó que 103 personas han muerto desde finales del año pasado en una temporada de lluvias considerada inusualmente severa. Las causas incluyen ahogamientos, descargas eléctricas por rayos, colapso de infraestructuras y brotes de cólera asociados a la acumulación de agua contaminada.

Las regiones central y sur del país concentran las peores afectaciones. Más de 200 mil personas han sufrido daños directos, miles de viviendas quedaron destruidas y decenas de miles de familias enfrentan evacuaciones forzadas. El Programa Mundial de Alimentos alertó que más de 70 mil hectáreas de cultivos, incluidos arroz y maíz, quedaron bajo el agua, lo que agrava la inseguridad alimentaria en comunidades rurales.

Zimbabue y otros países del sur de África también resienten el fenómeno

En Zimbabue, la agencia nacional de gestión de desastres reportó 70 muertes y la destrucción de más de 1.000 hogares, además de daños en escuelas, carreteras y puentes. Las inundaciones también han impactado a Madagascar, Malawi y Zambia. En Madagascar, al menos 11 personas murieron desde finales de noviembre por lluvias e inundaciones.

WhatsApp Image 2026-01-16 at 8.41.45 AM.jpeg

La Niña y el aumento de eventos climáticos extremos

El Sistema de Alerta Temprana de Hambruna de EUA indicó que las inundaciones registradas en al menos siete países del sur de África podrían estar vinculadas al fenómeno de La Niña, que suele generar lluvias intensas en el sureste del continente. En los últimos años, la región ha enfrentado una sucesión de ciclones devastadores y sequías extremas, lo que ha debilitado su capacidad de respuesta ante desastres.

Autoridades sudafricanas mantienen activos operativos de rescate con helicópteros militares para auxiliar a personas atrapadas en techos y árboles, mientras organismos internacionales evalúan nuevas acciones de ayuda humanitaria. La situación sigue en desarrollo y las alertas permanecen vigentes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

G_4exk_JWMA_Avl_3_da150070c6
Desaparece avión con 11 personas en Indonesia
donald_trump_baila_gasolina_daddy_yankee_eua_precio_bajo_ebb8e6e020
Trump baja el precio de la gasolina y celebra con Daddy Yankee
d4d48cf1_6e54_45f4_8b43_50da4b4eb85d_26caff0afa
Primera venta de crudo venezolano bajo Trump va a empresa donante
publicidad

Últimas Noticias

AP_26017534106702_31ccb9057a
Carrick debuta con triunfo del United ante el City
alejandro_n_fbi_pachuca_c41491785b
Capturan en Pachuca a Alejandro 'N', prófugo prioritario del FBI
G_4exk_JWMA_Avl_3_da150070c6
Desaparece avión con 11 personas en Indonesia
publicidad

Más Vistas

abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras
ghrsh_1835f319fc
Promueven campañas de deshierbe en escuelas de Santa Catarina
frente_frio_29_frio_lluvia_nuevo_leon_00925f6d5a
Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29
publicidad
×