Nacional

Suman dos muertos y 38 heridos por sismo de magnitud 6.5

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien se encargue de las realizar las diligencias correspondientes

  • 02
  • Enero
    2026

Autoridades estatales y federales confirmaron que la cifra de víctimas se incrementó a dos muertos y 38 heridos por el sismo registrado la mañana de este viernes en Guerrero y Ciudad de México.

Hasta el momento, un muerto y 12 lesionados corresponden a la Ciudad de México. Mientras que, otra víctima mortal y 26 heridos corresponden a la zonas de Guerrero, donde se reportaron más de 420 réplicas.

Confirman una mujer sin vida por colapso en Guerrero

El alcalde de San Marcos, Misael Lorenzo Castillo, confirmó que una persona perdió la vida a causa del colapso de una vivienda, del estado de Guerrero.

Dicha víctima fue identificada como una mujer de aproximadamente 50 años

La gobernadora Evelyn Salgado recorrió la zona afectada, donde reiteró el apoyo a los ciudadanos afectados por este terremoto.

Afectaciones en Aeropuertos

En tanto, la Agencia Estatal de de Aviación Civil reportó daños menores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto de Acapulco.

G9rWCaqXIAA12cd.jpg

Hombre muere mientras desalojaba edificio

Un hombre de la tercera edad perdió la vida a causa de este fenómeno natural, en un complejo habitación ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

G9rMrzJasAE96wd.jpg

A través de un comunicado, el ayuntamiento dio a conocer el deceso de esta persona, donde describió como el hombre fue encontrado sin signos vitales.

Esto sucedió en un edificio de la colonia Álamos, cuando un hombre identificado Javier Manzo, de 67 años, perdió la vida a causa de un aparente infarto al descender por el segundo piso.

Captura de pantalla 2026-01-02 113237.png

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quien se encargue de las diligencias correspondientes.

Coordinación Nacional de Protección Civil confirma saldo preliminar tras sismo hoy 2 de enero 2026 en CDMX

Autoridades federales informaron un saldo preliminar tras el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, que dejó afectaciones en distintas regiones.

Se reportan personas fallecidas y lesionadas, además de daños materiales, mientras que los servicios estratégicos continúan operando con normalidad.

Elementos de Protección Civil, Sedena y Marina mantienen operativos de auxilio, monitoreo y evaluación en las zonas impactadas.

cnpc cdmx saldo preliminar sismo 2 de enero 2026.jfif

cnpc cdmx confirma saldo preliminar sismo 2 de enero 2026.jfif


