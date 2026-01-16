'Arirang': significado y origen del nombre del nuevo álbum de BTS

El grupo surcoreano BTS confirmó esta semana su regreso a la actividad musical con una gira mundial y el lanzamiento de su primer álbum de estudio completo en casi cuatro años, programado para el 20 de marzo. El viernes, la agrupación reveló que el material llevará por título Arirang, una elección con un significado cultural profundo en la península coreana.

El anuncio generó atención tanto en la industria musical como entre audiencias internacionales, debido a la carga simbólica del nombre seleccionado y a su vínculo con la historia, la identidad y la memoria colectiva de Corea.

¿Qué es Arirang y cuál es su origen cultural?

Arirang es el nombre de la canción folclórica más representativa de Corea y suele considerarse un himno no oficial del país. Sus orígenes se remontan a varios siglos atrás y no existe una definición única y consensuada sobre su significado. Algunas interpretaciones señalan que combina términos antiguos relacionados con el amor, el dolor o la belleza, aunque estas teorías continúan en debate académico.

La letra suele aludir al acto de cruzar un paso montañoso, una imagen que se interpreta como el tránsito de la dificultad hacia la esperanza. Existen más de 60 versiones de la canción y se han documentado más de 3 mil 600 variaciones líricas, lo que refleja su carácter adaptable y colectivo.

Un símbolo compartido por las dos Coreas

Durante la ocupación colonial japonesa entre 1910 y 1945, Arirang se consolidó como un símbolo cultural de resistencia, especialmente tras la película muda de 1926 que llevaba el mismo nombre. La canción fue posteriormente prohibida por las autoridades coloniales.

Póster de la película muda perdida 'Arirang' de 1926 | Especial

Con el paso del tiempo, Arirang se mantuvo como uno de los pocos elementos culturales que trascendieron la división entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ambos países registraron la canción ante la Unesco como patrimonio cultural inmaterial. Además, fue interpretada cuando atletas de ambas naciones desfilaron juntos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000 y Pyeongchang 2018, en lugar de los himnos nacionales.

Song So-hee cantando 'Arirang' durante la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014 | Especial

La elección de Arirang como título del nuevo álbum

La decisión de BTS de nombrar su nuevo álbum Arirang se interpreta como una afirmación de identidad cultural. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha integrado elementos tradicionales coreanos en su música, vestuario y presentaciones, incluyendo interpretaciones previas de Arirang en escenarios internacionales.

De acuerdo con BigHit Music, el álbum busca reflejar el anhelo y el vínculo emocional presentes en la historia del grupo, utilizando Arirang como una representación simbólica de esos elementos.

Con este lanzamiento, BTS ofrece a su audiencia internacional un acercamiento directo a una base cultural coreana que ha influido en su desarrollo artístico. El álbum funciona como un punto de conexión entre la música popular contemporánea y una expresión cultural con siglos de historia.

Comentarios