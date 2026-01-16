Canadá rebaja aranceles a autos eléctricos chinos

Canadá alcanzó un acuerdo con China para reducir los aranceles a los automóviles eléctricos de origen chino a cambio de tasas más bajas para sus exportaciones agrícolas, principalmente la canola, confirmó el primer ministro Mark Carney tras una visita oficial a Beijing.

We’re removing trade barriers to unlock billions of dollars in business for Canadian farmers, fish harvesters, and workers across agri-food sectors.



By March 1, we expect that China will lower tariffs on Canadian canola from 84% to about 15%, and that Canadian canola meal,… — Mark Carney (@MarkJCarney) January 16, 2026

Un giro frente a Estados Unidos

El pacto marca un distanciamiento de la línea seguida por Estados Unidos, que mantiene una postura dura frente a los vehículos eléctricos chinos.

Carney explicó que el nuevo esquema permitirá un límite inicial anual de 49 mil unidades, con una expansión gradual hasta 70 mil vehículos en cinco años.

A cambio, China reducirá el arancel a las semillas de canola canadiense de alrededor de 84% a 15%, un alivio clave para uno de los sectores más afectados por la guerra comercial entre ambos países.

“Han sido dos días históricos y productivos. Tenemos que concentrarnos en los puntos donde podemos trabajar juntos”, afirmó Carney al cierre de sus reuniones.

Reencuentro político y económico

El acuerdo se concretó tras reuniones de alto nivel, incluida una con el presidente Xi Jinping, quien expresó su disposición a reconstruir la relación bilateral después de años de tensiones.

“Nuestra reunión abrió un nuevo capítulo para mejorar las relaciones entre China y Canadá”, señaló Xi, de acuerdo con la versión oficial.

Impacto en la industria y los consumidores

Carney defendió el pacto ante preocupaciones del sector automotriz canadiense, al señalar que el cupo inicial representa alrededor del 3% del mercado anual y que se prevé inversión china en la industria local en los próximos años.

Además, destacó que una parte importante de estos vehículos llegará a precios accesibles, lo que ayudaría a los consumidores en un contexto de presión por el costo de vida.

Comentarios