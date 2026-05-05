SEP confirma dos fechas más de descanso escolar en mayo

Tras el “mega puente” que marcó el inicio de mayo, muchos estudiantes y padres de familia se preguntan si aún quedan días de descanso en el calendario escolar.

La respuesta es sí. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), todavía hay fechas en las que alumnos de nivel básico no asistirán a clases.

Este mes, que forma parte de la recta final del ciclo escolar 2025-2026, mantiene algunos días de suspensión de actividades académicas para preescolar, primaria y secundaria.

Los días sin clases que restan en mayo

Según la SEP, los estudiantes aún podrán disfrutar de dos jornadas de descanso:

Viernes 15 de mayo , con motivo del Día del Maestro

, con motivo del Día del Maestro Viernes 29 de mayo, debido a la sesión de Consejo Técnico Escolar

Estas fechas están contempladas dentro del calendario oficial como días sin actividades escolares, por lo que las escuelas de educación básica permanecerán cerradas.

Descansos ya registrados este mes

Antes de estas fechas, mayo ya tuvo días de asueto que beneficiaron a millones de estudiantes:

Viernes 1 de mayo, por el Día del Trabajo

por el Día del Trabajo Martes 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla

Estos días formaron parte del periodo conocido como “mega puente”, que extendió el descanso desde finales de abril hasta los primeros días de mayo.

Diferencia entre SEP y Ley Federal del Trabajo

Es importante señalar que los días de descanso escolar no siempre coinciden con los feriados oficiales para trabajadores.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), en mayo únicamente el 1 de mayo es considerado día de descanso obligatorio para el sector laboral formal.

Las demás fechas aplican exclusivamente para el calendario educativo.

En este sentido, el próximo día de asueto obligatorio para trabajadores en México será hasta el 16 de septiembre, cuando se conmemora el inicio de la Independencia.

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