Sheinbaum encabeza Desfile Militar desde Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum encabezará su primer Desfile Cívico Militar como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, haciendo historia como la primer mujer en fungir el cargo.

Este evento se llevará a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México a partir de las 10:00 horas.

Familias arriban a Reforma para presenciar Desfile Militar

Desde las 7:00 horas decenas de familias arribaron a las avenidas Paseo de la Reforma y Juárez en espera a los contigentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México y Guardia Nacional.

AICM suspenderá vuelos por Desfile Cívico

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que suspenderá sus operaciones de manera temporal para garantizar la seguridad durante el desfile militar aéreo en el marco de los festejos de la Independencia.

Contingentes se preparan para para participación en Desfile

Elementos de las Fuerzas Armadas de México se dieron cita en el Centro Histórico para participar en dicho evento. Entre el personal militar presente, también se destaca la presencia de Cadetes de la Escuela Militar, quienes desfilarán en la Plaza de la Constitución.

Caninos se preparan para marcha en Desfile Militar

Lomitos K9 pertenecientes al Ejército Mexicano se encontraban listos para el desfile. Estos perros se robaron las miradas de los asistentes, quienes son entrenados para diversas operaciones como la detección de drogas y el rescate de personas.

Fuerzas de Seguridad ajustan detalles previo a la ceremonia

Elementos de diversas dependencias de seguridad se preparan en los lugares establecidos previo a la llegada de la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum.

Arriba Sheinbaum para izar bandera de México en Zócalo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum llegó acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, así como de los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y de la Secretaría de la Marina-Armada de México, el almirante Raymundo Pedro Morales .

Sheinbaum realiza pase de revista a participantes

La mandataria pasó a través de las filas para llevar a cabo el pase de revista de las fuerzas militares asistentes. Sobre una camioneta, Sheinbaum pasó frente a los contingentes como lo dicta la tradición.

Se rinden honores a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas y presentan "Línea de Honor"

Durante la ceremonia, se rindieron los honores a la presidenta, donde también se presentaron algunos de los titulares de los distintos organismos que conforman parte de la administración de Claudia Sheinbaum:

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional; Raymundo Pedro Morales, Secretario de Armada de México; Kenia López, Presidenta de Cámara de Diputados; Laura Itzel Castillo, Presidenta de Cámara de Senadores; Hugo Aguilar Ortíz, ministro presidente de Suprema de Corte de Justicia de la Nación, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de Ciudad de México; Rosa Icela Rodríguez, Secretario de Gobernación; Alejandro Gertz, Fiscal General de la República; Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Relaciones Exteriores, Raquel Buenrrostro, Secretaria de Anticorrupción; Marcelo Ebrard, Secretario de Economía; David Kershenobich, Secretario de Salud; además de 35 titulares más.

"Nos sentimos orgullosos y emocionados en el que por primera vez una mujer presidirá esta parada Cívico Militar"

Durante su participación, el titular de la Defensa Nacional, afirmó que las fuerzas de seguridad se sienten orgullosos de participar en un hecho histórico como lo es la participación de la primera mujer presidenta frente a las Fuerzas Armadas.

"El pueblo de México nunca se rinde": Trevilla Trejo

También, el Secretario de la Defensa Nacional destacó la unión del pueblo, así como la

"El pueblo de México nunca se rinde se resiste, se levanta y se fortalece frente a cada reto y momentos de incertidumbre”, exclamó el titular.

"Las mujeres que dieron la vida por la patria": Sheinbaum

Sheinbaum Pardo mencionó a las mujeres que participaron en la lucha de Independencia como Josefa Ortiez de Domínguez, Manuela Molina, Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra.

"Ninguna potencia extranjera decide por nosotros": Sheinbaum

Afirmó que la soberanía es la verdadera democracia, como cualquier poder público unicamente para el beneficio del mismo.

La mandataria afirmó que propuso una adición al artículo 40 de la Constitución para destacar este valor.

"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano" citó.

"La independencia nos dio patria. La transformación nos da futuro": Sheinbaum

Afirmó que la cuarta transformación tiene como objetivo el desarrollar al pueblo de México, donde afirmó que "primero los pobres". Pese a los intentos extranjeros, la mandataria resaltó el trabajo y la unificación de la fuerza.

Además, recalcó que la soberanía "reside en el pueblo y no en el privilegio".

Paracaídistas arriban a Palacio Nacional; cuenta con participación de una mujer

Seis paracaídistas realizaron un salto de caída libre desde 6 mil pies de altura, para descender en la Plaza de la Constitución.

La teniente intendiente paracaídista, Jessica Anahí Lozano Arteaga dio parte de novedades sobre participación de escuadrilla de Salto Acrobático "Guerreros Mexicas" conformada por tres paracaídistas de la Armada de México, dos de la Guardia Nacional y dos más de la Guardia de México.

Inicia Desfile Cívico Militar con contingentes

La bandera de México dio comienzo con el desfile, la cual, era portada por cadetes en su mayoría mujeres pertenecientes al Heroico Colegio Militar.

Durante su presentación, elementos del Ejército Mexicano utilizó drones de vigilancia, los cuales se sobrevolaban su carro alegórico mientras pasaban frente a la presidenta de México.

Acuden personal de organismos extranjeros

Detrás del carro alegórico de la Conferencia de Ejércitos Mexicanos, se vieron diversas delegaciones de países como Uruguay, Colombia y Paraguay.

Se destaca la presencia de la Directora del Centro Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM), la Teniente Coronel Enfermera María del Rosario Cardosoprimera en ocupar el cargo.

Caninos presentes en Desfile Cívico Militar

Coco, Tito, Bob, son algunos de los nombres de los perritos que asistieron al desfile, los cuales, son entrenados desde cachorros para servir a la Nación.

Así como aquellos perros que forman parte del Ejército, nombrados como "binomios canófilos DN-III", quienes tienen tareas como la búsqueda y rescate de personas en las zonas de desastre.

Niños asisten a desfile como parte de contingente

"Niños Marinos Honorarios" fueron presentados ante la mandataria Sheinbaum Pardo. Este es un programa de la Secretaría de Marina que nombra a niños y adolescentes con enfermedades, como el cáncer o la leucemia, como reconocimiento a su valentía y fortaleza en su lucha contra la enfermedad.

Esta designación les permite vivir un sueño por un día, portando el uniforme naval y participando en desfiles militares, ofreciéndoles un momento de alegría y un refuerzo en su ilusión de vida.

Concluye Desfile Cívico-Militar con Himno Nacional

El general Francisco Jesús Leana Ojeda, comandante del Ejército Mexicano y de la columna del Desfile, detalló sobre lo ocurrido en el evento.

"Desfilaron ante el pueblo de México, 30 banderas de guerra, 12,746 integrantes de las Tres Fuerzas Armadas, 3,046 integrantes de la Guardia Nacional, 237 soldados del Servicio Militar Nacional, ocho militares extranjeros, 100 charros, 691 vehículos terrestres, 102 aeronaves, cinco aeronaves no tripuladas, 24 drones, 18 embarcaciones, 304 caballos, 169 canes, 28 cachorros, 17 águilas y halcones, todos sin novedad."

Tras brindar dicha información, se entonó el Himno Nacional para dar fin a dicha conmemoración.