Nuevo León

Instalan permanente en el Congreso ante cierre de periodo

Los diputados cerraron el primer periodo del segundo año legislativo y activaron la Sesión Permanente del 22 de diciembre al 6 de enero

Los diputados cerraron el primer periodo del segundo año legislativo e instalaron la Sesión Permanente para darle seguimiento a los temas que ingresen al Congreso durante el receso de invierno.

La mesa se instaló a las 20:32 horas con la diputada panista Itzel Castillo como presidenta, Mauro Guerra como presidente suplente, el emecista Armando Victor Gutierrez como vicepresidente, Paola Linares como vicepresidenta suplente, Primer Secretario Javier Caballero, Myrna Grimaldo como segunda secretaria, Fernando Aguirre, Marisol Gonzalez, Grecia Benavides y Berenice Martínez como vocales.

“La Diputación Permanente se instalará de conformidad con el artículo 160 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León y sesionará conforme a lo establecido por el artículo 85 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León”, se lee en el acuerdo.

La sesión permanente estará desde el 22 de diciembre del 2025 hasta el 6 de enero del 2026.

“De acuerdo con lo establecido en el convenio laboral y prestaciones sociales y económicas celebrado entre el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado y el Gobierno del Estado, los días comprendidos del 22 de diciembre del año en curso al 6 de enero del año 2026 serán considerados como días inhábiles para cualquier efecto administrativo o legal”, se agregó.


