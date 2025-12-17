Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México

Este año a los comerciantes de las piñatas, la inflación les pegará duro.

Pues de acuerdo con la agencia de noticias EFE, este año los comerciantes de piñatas se verán perjudicados por la inflación en el país.

En el estudio realizado por la agencia, el mercado de Sonra, el cual es uno de los epicentros del país en cuanto a la producción de piñatas, artesanos dijeron esperar una "temporada muy floja" ese 2025 debido al incremento del costo de los materiales que se utilizan para la fabricación de estas decoraciones.

“El material está supercaro. Entonces se tiene que subir la piñata y eso es lo que afecta también”, aseguró una de las familias con medio siglo en la elaboración de estos productos.

Entre los comerciantes consultados, todos coincidieron en que la caída de las ventas de piñatas se deberá, en mayor parte, al alza de precios y la situación económica del país, con una inflación del 3.8% al cierre de noviembre.

Comentarios