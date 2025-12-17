Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
pinatas_508f2c146d
Finanzas

Inflación le 'pegará' al comercio de piñatas en México

Artesanos advierten una temporada floja en 2025 por el alza en materiales; el encarecimiento obligará a subir precios y frenará ventas

  • 17
  • Diciembre
    2025

Este año a los comerciantes de las piñatas, la inflación les pegará duro.

Pues de acuerdo con la agencia de noticias EFE, este año los comerciantes de piñatas se verán perjudicados por la inflación en el país.

En el estudio realizado por la agencia, el mercado de Sonra, el cual es uno de los epicentros del país en cuanto a la producción de piñatas, artesanos dijeron esperar una "temporada muy floja" ese 2025 debido al incremento del costo de los materiales que se utilizan para la fabricación de estas decoraciones.

“El material está supercaro. Entonces se tiene que subir la piñata y eso es lo que afecta también”, aseguró una de las familias con medio siglo en la elaboración de estos productos.

Entre los comerciantes consultados, todos coincidieron en que la caída de las ventas de piñatas se deberá, en mayor parte, al alza de precios y la situación económica del país, con una inflación del 3.8% al cierre de noviembre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_07_28_AM_dcad661dcc
Dará paquete arancelario mayor empuje al contenido regional
finanzas_autos_f6339018e8
Ocupa NL tercer lugar a nivel nacional en ventas de autos
Whats_App_Image_2025_12_17_at_8_25_43_PM_aea4fcac4d
Trump presume 'logros' y arremete contra Biden en su discurso
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_12_17_at_10_25_19_PM_ba41e19e6d
Aclara el CBP: no se confiscarán autos con placas vencidas
coahuila_presa_la_amistad_9edc3cb5ca
Presa La Amistad se vacía en medio de la peor sequía
nl_congreso_02d05fe174
PRI-PAN avalan presupuesto a la medida y sin ajustes
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
deportes_serie_del_caribe_d5a22ba9d9
México se baja de la Serie del Caribe 2026 en Venezuela
publicidad
×