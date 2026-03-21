Irán denuncia ataque de EUA a planta nuclear de Natanz

Irán denunció este sábado un presunto ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra el complejo de enriquecimiento de uranio de Natanz, uno de los centros clave de su programa nuclear, sin que hasta el momento se haya detectado una fuga de material radiactivo.

De acuerdo con la Organización de Energía Atómica de Irán, el “complejo de enriquecimiento Shahid Ahmadi Roshan” fue atacado durante la mañana. La información fue difundida por medios estatales como IRNA.

Tras realizar evaluaciones técnicas en la zona, las autoridades iraníes afirmaron que no existe evidencia de liberación de material radiactivo.

“No hay constancia de ninguna fuga de materiales radiactivos en este complejo y no existe ningún peligro para los residentes de las zonas cercanas”, indicó el organismo en su comunicado.

La OEAI calificó el ataque como una acción contraria a los compromisos internacionales, incluyendo el Tratado de No Proliferación Nuclear, así como a otras normativas relacionadas con la seguridad de instalaciones nucleares.

Desde Teherán, el señalamiento se suma a una serie de acusaciones en el marco de las crecientes tensiones en la región.

Israel niega conocimiento del ataque

Por su parte, las fuerzas armadas de Israel indicaron que no tenían información sobre el supuesto bombardeo, aunque no aclararon si la operación pudo haber sido ejecutada únicamente por Estados Unidos.

El incidente ocurre en un contexto de escalada militar entre las partes, luego de que instalaciones nucleares iraníes fueran blanco de ataques previos en las últimas semanas.

El complejo de Natanz ya había sido alcanzado durante el cuarto día de la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

En esa ocasión no fue impactada la planta principal de enriquecimiento de combustible, a diferencia de lo ocurrido ahora. Asimismo, durante un conflicto previo de 12 días en junio pasado, también fueron atacadas instalaciones nucleares en Fordo y Isfahán.

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