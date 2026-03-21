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Nacional

Convoy Nuestra América zarpa desde México a Cuba entre retrasos

Un buque partió desde Yucatán con ayuda humanitaria, mientras otros veleros aplazaron su salida por condiciones climáticas adversas

  • 21
  • Marzo
    2026

El convoy humanitario Convoy Nuestra América inició su travesía hacia Cuba con la salida de un primer buque desde Puerto Progreso, mientras otras embarcaciones permanecen en espera debido al mal clima en el Caribe mexicano.

La misión, impulsada por organizaciones civiles, busca entregar ayuda humanitaria ante el deterioro económico en la isla y el impacto del embargo impuesto por Estados Unidos.

Retrasos por condiciones climáticas

De las tres embarcaciones previstas, solo el buque que partió desde Puerto Progreso logró zarpar, aunque con un día de retraso respecto a lo planeado inicialmente para el 19 de marzo.

Los otros dos veleros, ubicados en Isla Mujeres, no pudieron salir debido a fuertes vientos y lluvias intermitentes en la región.

El coordinador marítimo del convoy, Adnaan Stumo, explicó que el cambio en la dirección del viento complicó la navegación.

“Tenemos un pequeño problema con los vientos. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque hay mucha gente esperándonos ahí, pero vamos a tener que enfrentar un poco de mal tiempo”, señaló.

El buque principal transporta alrededor de 30 toneladas de insumos, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares, con destino a La Habana, donde se prevé su llegada el próximo 23 de marzo.

En contraste, los veleros llevarán una parte menor del cargamento —entre tres y cuatro toneladas— una vez que las condiciones permitan su salida.

Apoyo ciudadano e internacional

En Isla Mujeres, cerca de 30 voluntarios participaron en la recolección y traslado de víveres. Entre ellos, la activista Karen Campos Rodríguez, quien señaló que el endurecimiento reciente del embargo estadounidense mantiene a la población cubana en una situación “asfixiante”.

Los participantes incluyeron residentes locales, extranjeros y voluntarios provenientes de ciudades como Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos.

El convoy forma parte de una red de iniciativas solidarias internacionales y está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 llevó ayuda a la Franja de Gaza.

La operación también se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en medio de un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.

Pese a los retrasos, los organizadores confían en que la ayuda llegará a su destino en los próximos días, como parte de una acción que busca aliviar, al menos parcialmente, las necesidades urgentes de la población cubana.


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