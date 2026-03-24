Presenta David de la Peña Tierra de Dinosaurios, en Santiago

El municipio de Santiago se transforma en un escenario de la era prehistórica con la presentación oficial de “Santiago, Tierra de Dinosaurios. Museo de Gran Formato”. El anuncio fue encabezado por el presidente municipal, David de la Peña Marroquín, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Olga Amalia Villalón Toba, quienes destacaron que este nuevo espacio integrará ciencia, historia y rescate patrimonial en el emblemático Centro Cultural El Porvenir. Durante el evento, el alcalde subrayó que este proyecto busca fortalecer tanto el desarrollo educativo de la comunidad como el turismo local. Según De la Peña, el museo funcionará durante los próximos dos años, convirtiéndose en un motor económico para el municipio y un espacio de aprendizaje sobre paleontología para niños y jóvenes. Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Olga Amalia Villalón, resaltó el impacto social de la iniciativa. Informó que los menores que forman parte de los Centros DIF en las diversas comunidades de Santiago tendrán acceso gratuito a esta experiencia. "El acceso al conocimiento, al asombro y a la imaginación es una forma de transformar vidas", señaló.

Atractivos y Experiencia

El museo destaca por sus dimensiones monumentales y sus áreas interactivas. Entre los principales atractivos se encuentran:

El T-Rex más grande de Latinoamérica: Una pieza imponente de 25 metros de longitud.

Dino Puente: Una estructura de más de 30 metros que simula el interior del costillar de un dinosaurio.

Espacios de aprendizaje: Áreas al aire libre que incluyen areneros para el juego y el descubrimiento.

Los visitantes podrán disfrutar de recorridos guiados con una duración de 40 minutos, aunque tendrán la libertad de permanecer en las instalaciones el tiempo que deseen una vez finalizado el tour.

Información para el visitante

El museo abrirá sus puertas oficialmente el próximo 15 de abril. El horario de atención será de martes a domingo, de 11:00 a 19:00 horas.

La entrada general tendrá un costo de 249 pesos, sin embargo, se anunció un beneficio especial para los residentes locales: los habitantes de Santiago contarán con un 50 por ciento de descuento.

Además, las escuelas públicas de nivel primaria podrán acceder de forma gratuita mediante una programación coordinada por la Dirección de Educación.

La fundadora del proyecto, la maestra Karla González Solís, explicó que "Tierra de Dinosaurios" es el fruto de 15 años de trabajo recorriendo el país, y que ha encontrado en la antigua Fábrica El Porvenir el lugar ideal para establecerse como un punto de encuentro familiar y científico.

Al evento también asistió el Lic. Roberto Rodríguez, presidente del Centro Cultural El Porvenir, y la Lic. Norma Alicia Tamez Cerecero, Directora General de Turismo y Cultura, quienes invitaron a la población y a los turistas a visitar el municipio durante la próxima Semana Santa para conocer este ambicioso proyecto.

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